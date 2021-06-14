Причины нового витка пандемии: Новый агрессивный индийский штамм и усталость людей

В приемные покои вновь увеличился поток больных COVID 19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После некоторого затишья на коронавирусном фронте показатели заболеваемости вновь угрожающе поползли вверх. Число больных перевалило за 13 тысяч и превысило показатели лета прошлого года. В Москве и Питере вводятся новые ограничения, продлены выходные дни. С чем связан новый виток пандемии? Об этом мы спросили Ивана Коновалова, врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, доцента РНИМУ имени Пирогова.

Чем опасны новые варианты Sars-CoV-2

- Иван Вячеславович, худо-бедно, но часть народа вакцинировалась, а за полтора года пандемии многие переболели и получили иммунитет. Школа - один из главных рассадников - ушла на каникулы. И, тем не менее, новый рост. Это сезонная природа коронавируса? Теплое время года создает хорошие условия для распространения?

- Сегодня мы однозначно можем констатировать, что есть несколько причин, которые обеспечивают циркуляцию вируса в популяции. Говорить о формировании иммунной прослойки, к сожалению, пока не приходится - охват вакцинацией слишком мал в ключевых группах и среди отдельных специальностей (это лица старшего возраста, с хроническими заболеваниями, а также профессиональные группы, контактирующие с большим количеством людей: преподаватели, студенты, врачи, социальные работники, сотрудники полиции и пр.).

Кроме того, появление нового "индийского" штамма - дельта-коронавируса, сопровождается большей вирулентностью (способностью заражать), возможностью инфицировать быстрее и вызывать более тяжелые формы. Индийский штамм также обладает резистентностью к разработанным планам лечения, в том числе у более молодых людей. Обратите внимание, процент лиц с бессимптомным течением значимо снизился по сравнению с таковым при вспышке прошлого года, когда циркулировал в основном измененный "уханьский", а затем и "британский" штамм. Поэтому лавинообразный рост числа подтвержденных случаев инфицирования сопровождается еще и статистически значимым утяжелением клинической картины, поскольку человек без симптомов гораздо проще мог уходить от обследования и, соответственно, от выявления, что отражается на цифрах статистики.

На сегодняшний день подавляющее число зарегистрированных случаев инфекции у лиц с клиническими симптомами: это люди, которые даже в молодом возрасте могут переносить COVID-19 в средне-тяжелой и даже тяжелой форме течения, в том числе без фоновой хронической патологии.

Если говорить про социально-значимые причины эпидемического подъёма, то это, конечно, несоблюдение людьми мер как специфической защиты - вакцинопрофилактики - так и пренебрежение мерами индивидуальной защиты, дистанциирования, изоляции при наличии минимальных симптомов. Люди просто устали. А инфекция, в свою очередь, не снижает активности, сегодняшние цифры по заболеваемости и загруженности стационаров, в том числе по Москве, это достаточно явно демонстрируют.

Стационары вновь загружены больными коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новыми штаммами повторно заражаются 5-10 процентов переболевших

- Вы говорили, что причины циркуляции Sars-CoV-2 это мультифакторная система. Если оценить вклад индийского штамма в рост заболеваемости в России - насколько она велика? Было ощущение, что вариант дельта-коронавируса широко распространился за рубежом, в частности в Великобритании, а у нас все-таки считался экзотикой.

- На сегодняшний день очень тяжело говорить достоверно о штаммовом составе в связи с тем, что это требует дополнительного анализа по секвенированию вирусного генома и, к сожалению, в Российской Федерации подобных исследований проводится не так много. Если говорить про крупные регионы, про федеральные центры, такие, как Москва, то мы уже показываем, что значимая часть случаев вызвана именно дельта-вирусом, при этом продолжается активная циркуляция "британского" штамма. То, что мы не видим массово дельта-коронавируса в масштабах России, не означает, что его нет: просто мы расшифровываем подтип далеко не у всех больных.

- Про Дельта-вирус говорят, что он “уходит” из-под антител тех, кто переболел и вакцинировался.

- Это не совсем так. Действительно, уже достаточно большое количество наблюдений демонстрирует, что в популяции примерно 5-10 процентов тех, кто переносил коронавирусную инфекцию более 3 месяцев назад, и повторно инфицируются, уже новыми штаммами. Что касается действия вакцин, то проводился анализ эффективности вакцинации Гам Ковид Вак (это официальное название “Спутника V”) против индийского штамма, были получены примерно схожие результаты, как и против предыдущих вариантов вируса. Таким образом, можно сказать, что иммунитет после вакцинации более стабилен и устойчив, в том числе и против новых мутантов, чем иммунитет после перенесенного инфекционного процесса.

На новые виды штамма может потребоваться дополнительная вакцинация. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нужна ли дополнительная вакцинация для защиты от дельта-вируса?

- По поводу вакцинации есть гипотеза, что новые штаммы требуют более высокого уровня антител, чем дают вакцины сегодня.

- Дело в том, что те анализы, которые проводятся сейчас массово, в том числе и в Российской Федерации, не могут доподлинно сказать, какие именно эти антитела: способны они защитить человека от болезни или нет. Чтобы исследовать эффективность работы антител у каждого конкретного человека нужно брать у него кровь и проводить с ней реакцию по нейтрализации вируса, причем разных его штаммов. Это достаточно проблематичный тест, требующий наличия живых вирусов и, соответственно, лаборатории, имеющей подобные допуски. То есть это не массовая технология. Что касается цифр показателей титров… вернее, так скажем - тех условных единиц, которые используют производители различных тест-систем, то пока нет однозначного ответа, какой уровень и по какому тесту является, строго говоря, защитным. Это лишь относительные показатели, которые не могут однозначно сказать защищен ли человек от последующей встречи с вирусом или нет. Но следует помнить, что помимо антительного ответа еще очень важен ответ клеток иммунной памяти, которые массово, опять же, не оцениваются.

- Сейчас новое хобби - во всяком случае у вакцинированных жителей столицы, где тестирование доступно: мерить антитела регулярно. Если уровень антител снижается у тех, кто вакцинировался (при условии, что человек пользуется одним и тем же тестом), нужно ли делать повторную прививку? Есть ли в этом смысл?

- На сегодняшний день однозначно показано, что подобная процедура, во-первых, безопасна. То есть повторная вакцинация не увеличивает риск каких-то побочных явлений или усиления инфекционного процесса при встрече с "диким" коронавирусом. Во-вторых, что касается иммунного эффекта - действительно, есть наблюдения, что уровень антител значимо повышается у тех, кто получает дополнительную дозу с определенным промежутком или, допустим, вакцинируется после ранее перенесенной болезни. Но, опять же, мы должны понимать, что здесь все зависит не только от самой вакцины, но и от индивидуальных особенностей иммунной системы каждого конкретного человека. В ближайшее время, скорее всего, будут разработаны рекомендации по ревакцинации в определенных возрастных группах, или людей с различными отклонениями в состоянии здоровья, снижающими возможный иммунный отклик организма на вакцину.

- А сколько времени должно пройти после прививки, чтобы идти на дополнительный укол? Учитывая, что первая волна вакцинации началась в декабре.

- Пока этот вопрос прорабатывается, поэтому прямых рекомендаций по ревакцинации в инструкции к вакцинным препаратам еще не внесено. Это вопрос времени, окончания дополнительных исследований, хотя на практике мы уже видим эффективность такой тактики.

Если количество антител снизилось нужно сделать новую прививку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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