Не русское это дело: в стране 4 миллиона безработных, а на стройках вкалывать некому

Российские стройки не могут обойтись без помощи рабочих из бывших союзных республик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парадокс да и только! Чиновники на всех уровнях твердят о нехватке кадров в строительстве - нужны как минимум миллион пар рабочих рук. Но почему-то считается, что это не мозолистые ладони наших соотечественников, а смуглые руки трудовых мигрантов. А в последнее время ситуация стала такой отчаянно, что заговорили даже о том, чтобы на большие стройки заключенных выводить.

А между тем по стране слоняются армады безработных — только по официальным данным это около 6% от всего трудоспособного населения, или почти 4,5 млн россиян. Ладно, примерно половина из них женщины. Еще четверть — молодежь и ветераны, их тоже отбросим.

Но остается почти 2 миллиона крепких мужиков от 20 до 50 лет — это только из числа официальных безработных. Да плюс к ним еще два раза по столько - тех, кто едва сводит концы с концами, получая в каких-то мутных конторах зарплату на уровне прожиточного минимума. А ведь на стройке платят гораздо больше, почему народ туда не ломится - ему что, деньги не нужны? Причем, по данным Росстата, из года в год самый крупный возрастной пласт безработных — это молодежь 20-24 лет. На них пахать можно, а они не учатся и не работают. Казалось бы, вот где черпать трудовые ресурсы! Но увы, миллионным строительным вакансиям и еще большей армии изнывающих в отсутствие работы соотечественников - им не встретиться никак.

Разберемся, почему же стройка не притягивает дорогих россиян.

Причина 1. Мигранты - дешевле

Причин много, но основная - мигранты обходятся работодателю дешевле.

- Для того, чтобы получать 60-80 тысяч рублей в месяц, - говорит мне омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере строительства Дмитрий Котровский, - иностранец работает практически семь дней в неделю без дополнительной оплаты за переработку. Ему, в отличие от россиянина, не оплачивают отпускных, потому что он оформляется по срочному договору. Это первое. Второе — жилье для работника. Мигранты более терпимы к бытовым неудобствам — они живут в хостеле по 12 человек в комнате или в бытовке прямо на стройплощадке и не ропщут. И наконец, третье — за иностранца не надо платить налоги в пенсионный фонд и соцстрах, это 30% от зарплаты.

И дело не в том, что жадный хозяин фирмы наживается на мигрантах и жалеет денег россиянам.

- Пока деньги от инвестора пройдут через генподрядчика до субподрядной фирмы, которая непосредственно работает на стройке и нанимает работников, на зарплату почти ничего не останется, - продолжает Котровский. - Вот директор и крутится в пределах своего бюджета.

Граждане азиатских республик с желанием идут работать на стройки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина 2. Россияне предпочитают белый заработок

Евгений (имя изменено) — директор небольшой субподрядной фирмы. Он как раз один из тех, кто вот так крутится.

- Приходится применять разные теневые схемы, чтобы сэкономить хотя бы на налогах, - признался он «КП». - Только давай без подробностей, а то совсем явка с повинной будет.

Теневые схемы ведут к липовому трудовым договорам, например, в несколько раз занижается зарплата, чтобы через бухгалтерию проходила предельно низкая сумма.

Низкая официальная зарплата создает множество неудобств — не получишь кредит под нормальный процент, работодатель всегда может заплатить с гулькин нос, как в договоре написано, а не как на словах обещал. Это еще одна причина, чтобы наш человек не стал на такую фирму наниматься или уволился при первой подвернувшейся возможности.

- Ушли у меня два хороших каменщика-россиянина, — жалуется Евгений. - Я им по сто тысяч платил, все равно ушли. На такие же деньги, но с официальным оформлением. «Теперь хоть ипотеку возьмем», говорят. Они давно «звездочку» поймали — выбивали себе привилегии, не хотели работать на одинаковых условиях с мигрантами.

Причина 3. Не любит наш брат задержек зарплат

Еще одна проблема — деньги от генподрядчика поступают не сразу, а только через несколько месяцев после выполнения работ.

- Задержка доходит до 3 месяцев, а чем я буду расплачиваться с рабочими? - разводит руками собеседник. - Вот и я задерживаю...

Но даже через три месяца далеко не факт, что исполнитель получит от заказчика обещанную сумму в полном объеме.

- Находят какие-то нарушения и понижают оплату, - продолжает Евгений. - Мне что остается — я тоже понижаю тем, кто эту работу выполнял. Отсюда и недовольство, и упреки в «кидалове».

Кстати, субподрядчик может остаться без денег даже если все сделает качественно.

- Серьезные известные конторы, а кинуть могут так, что только держись! - разоткровенничался с «КП» заслуженный строитель Московской области Юрий Алексеев - На оплате по факту можно работать только с бюджетной организацией. Сдал этап - получил деньги. Там никто не имеет личной заинтересованности сэкономить. А с частными компаниями, какая бы солидная вывеска у них не была, надо выбивать максимальную предоплату, иначе рискуешь сделать работу и остаться без денег. Есть у них хитрые приемы. Например, увольняют работника, подписавшего договор. Не исключаю, что фиктивно. А новый при приемке говорит: я этого не подписывал, платить не буду. Приходилось через суд выбивать.

В конечном итоге эти разборки отражаются на работниках, которые вовремя не получают заработанного. Это тоже останавливает россиян от работы на стройке. Чуть ли не на каждую субподрядную компанию есть в интернете злые отклики от бывших сотрудников. В основном за задержку и занижение оплаты. Другие соотечественники прочитают и крепко задумаются, идти ли им туда. А мигранты русский интернет не читают и идут.

Россияне ищут "чистую" работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина 4. Нет у наших вожаков

Еще одна проблема в привлечении российских кадров — нет мобильности. На доставку мигрантов от далекого кишлака до столичной стройплощадки работает целая индустрия. Интернет пестрит предложениями — бригады каменщиков, штукатуров, электриков. Быстро, в любом количестве. Проблема дорогих, по тысяче долларов и больше, авиабилетов из того же Таджикистана, которая тормозила доставку рабочей силы и повышала ее стоимость, осталась в прошлом. Сейчас летают чартеры. Доставка одного человека обходится всего в 20 тысяч рублей, а на некоторые рейсы, если верить объявлениям, то и вдвое дешевле.

- Уже сложился стойкий стереотип: нужны рабочие — завози узбеков или таджиков, - говорит Котровский. - Все будет — в нужном количестве и в сжатые сроки. Более того, предприниматели, занимающиеся доставкой рабочей силы в Россию, там же в среднеазиатских странах организовывают курсы обучения строительным специальностям. И предлагают уже нашим компаниям не разнорабочих на 30 тысяч в месяц, а квалифицированный персонал.

А попробуй так же быстро набрать нужное число россиян — не получится, никто нашего брата не консолидирует и не организовывает. Нет спаянных бригад, готовых на раз-два закрыть для подрядчика кадровый вопрос.

Захожу на сайт столичного Центра занятости. От объявлений — голова кругом. Арматурщики, монтажники, штукатуры — более десятка специальностей и до сотни вакансий на каждую. А зарплата - 65 тысяч в месяц. Трудовой клондайк, даже если по царящим на стройке обычаям, немного преувеличивают. И что, побежали безработные за длинным рублем? Как бы не так.

- С начала года только три человека приходили от службы занятости по строительным специальностям, - рассказала «КП» начальник отдела кадров российско-турецкой строительной компании «Альмис-Интеграл» Юлия Торицина. - Да и те, как бы помягче сказать, сильно помятые - сразу было понятно, что работать не будут. А у нас очень большая потребность в кадрах, поэтому совместно с порталом «Работа в России» ведем организованный набор трудовых мигрантов — нам люди нужны.

По ее словам, штат строительных рабочих на две трети укомплектован трудовыми мигрантами, еще процентов 20 — жители российских регионов, остальные — Москва и Подмосковье. Почему не рванула на такое объявление вся Ивановская или Тамбовская области, где средняя зарплата в два раза меньше того, что можно заработать на стройке, для моей собеседницы осталось загадкой.

Скорее всего, причина в том, что сидит безработный в российской глубинке и знать не знает ни о каких сайтах, предлагающих ему хорошо оплачиваемую работу. А был бы какой-нибудь обвешанные плакатами агитавтобус с матюгальником на крыше, рассказывал бы он о романтике промышленного и жилищного строительства, то кто знает, может, лед бы и тронулся.

Причина 5. Не в деньгах счастье

А впрочем, есть еще одна причина отсутствия россиян на стройках — деньги там неплохие, но не стоят они того, чтобы жилы рвать.

- Вы гляньте на любого строителя — в 50 лет он весь седой, в морщинах, с травмами, болячками, - говорит председатель совета Альянса строителей Приморья Сергей Федоренко. - Это тяжелый труд — в жару, в холод, практически все время под открытым небом, дышат бетонной пылью и парами краски. Такой труд по тяжести можно сравнить с трудом рыбака.

Кстати, в рыболовном флоте всегда хорошо зарабатывали, поболее, чем на стройке — интересно, туда народ идет?

- Заработки относительно других профессий по-прежнему высоки, но охотников даже за такие деньги месяцами болтаться в открытом море стало ощутимо меньше, чем в прошлые времена, - сказал «КП» председатель Межрегиональной ассоциации рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. - Те, кто готов работать в море, ищут более дорогие контракты по всему миру. Но больше тех, кто выбирает работу не такую денежную, но более спокойную, в родном городе, рядом с домом. Вообще, слабая мобильность профессиональных трудовых ресурсов - это проблема страны. Народ есть, а работать некому.

Впрочем, не только россияне между деньгами и комфортом выбирают последнее. Многие мигранты, приехав в Россию, не задерживаются на стройке, отмечали мои собеседники. Покупают самокат или велосипед и развозят еду. Или берут в аренду автомобиль и таксуют, покуривая под музыку в окошко.

Многие мигранты предпочитают таксовать, не напрягаясь на стройках. Фото: Евгения ГУСЕВА

КУДА СМОТРИТ ГОСУДАРСТВО

Государство, с одной стороны, вроде бы, защищает интересы россиян. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство, заявил недавно, что необходимо организовать переобучение людей на строительные специальности, поскольку в ближайшие годы объемы строительства увеличатся. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил облагать компании, привлекающие иностранцев, дополнительным налогом. Руководители регионов рекомендуют крупным строительным компаниям прежде всего трудоустраивать жителей региона: безработица — один из показателей, по которому оценивают работу губернатора.

Но с другой...

- Мигрант обходится дешевле не только работодателю, но и в конечном итоге государству, - говорит Котровский. - Если говорить о государстве, как о структуре, экономящей расходы для того, чтобы в бюджете остались средства в том числе и для социальных программ, то государство — первое, кто заинтересован в том, чтобы на стройках остались мигранты.

КСТАТИ

«Ты зачем людей обманул, давай разбираться»

Недовольные мигранты выбивают зарплату с помощью криминальных «решальщиков»

Считается, что работники из Средней Азии — народ мирный и покладистый. Им сколько заплатишь, они покорно скажут «рахмат» и дальше пойдут вкалывать.

Сильно устаревшее представление.

- Очень жестко себя ставят, особенно, памирские таджики, - рассказывает шеф субподрядной компании Евгений. - Как с ножом к горлу: день отработал — вечером требуют оплаты. А если кому за брак снизишь расценки, увольняются и начинают просто выбивать деньги. У меня два случая таких было. Заявились домой какие-то бандиты, представились оперативниками ФСБ, стали предъявлять, что кому-то мало заплатил. Я пообещал разобраться, а потом сам пошел в ФСБ — ясно же, что мне театр устроили. Сейчас ловят этих жуликов.

В другой раз, продолжает строитель, приходили кавказские ребята.

- Вежливые, хорошо одетые, спокойно сказали: «Ты зачем людей обманул, давай разбираться», - вспоминает руководитель компании. - Не хватило у меня духа выставить их за дверь. Сели за стол, достали документацию, я при них звонил этим обиженным, что-то вроде селекторного совещания провели. Вроде убедил решальщиков, ушли.

Выбивание денег силой и угрозами — это еще в диковинку. Но обиженных мигрантов стало настолько много, что вокруг них уже начал выстраиваться легальный юридический бизнес. Даже при небольших деньгах, которые каждый из них может заплатить адвокату, помогать им отстаивать свои права стало достаточно прибыльным занятием.

Пожив несколько месяцев на пособии по безработице, человек привыкает довольствоваться малым. Фото: Андрей МИРЕЙКО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Полгода без работы — и человек привыкает обходиться малым

И все-таки, неужели это невозможно — организовать по стране сеть курсов по обучению строительным специальностям, и не для галочки, а реальных. Рассказывать безработным и беззарплатным, что они могут изменить свою жизнь, вырваться из нищеты. Ведь есть же хрестоматийный пример великой депрессии в США, когда безработных вывели строить дороги — в итоге и транспортную сеть создали, и работой людей обеспечили. Что мешает то же самое сделать и нам в строительстве — самим, без привлечения мигрантов?

«Идея хорошая, постоянно эксплуатировать мигрантов не получится, надо пестовать своих, - сказал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Но при этом надо понимать, что привлечь много людей на стройку не удастся. В советское время люди были достаточно мобильны, уезжали на работу в другие регионы и вахтовым методом и на длительное время. Студенческие стройотряды ездили туда, где нужны были рабочие руки.

Но сейчас ситуация изменилась. Квалифицированный тяжелый физический труд оплачивается невысоко, плюс к этому подрядчики достаточно часто обманывают, многие не верят, что на стройке возможны честные трудовые отношения.

Важны не только деньги, но и условия труда. Допустим, на стройке предлагают человеку 50 тысяч, а есть у него возможность пойти охранником за 30 тысяч. Нет у меня уверенности, что выберут стройку.

Проблема еще и в том, что у многих сформировался синдром долговременного безработного. Через полгода без работы человеку тяжело выдерживать 8-часовый рабочий день, каждый день ходить на работу, он отвыкает от трудовой дисциплины, теряет навыки пребывания в коллективе. И параллельно происходит процесс десоциализации — человек сокращает свои потребности, удовлетворяется тем что есть, ему этого становится достаточно».

КОМПЕТЕНТНО

Зарплаты на стройке выросли, но не настолько, чтобы заинтересовать россиян

- За время пандемии зарплата на тех позициях, которые раньше занимали мигранты, выросла на 10-15%, но это не такой рост, чтобы граждане РФ рассматривали эти вакансии для себя, - прокомментировал «КП» ситуацию в строительстве коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий. - Кроме дохода, большую роль играют такие параметры, как предоставление жилья, питания, оплата проезда, подъемных на первый месяц за счет работодателя. Жители городов-миллионников, как правило, не готовы выходить на такую работу, но повышение зарплаты на 10-15% позволяет привлекать жителей областей и небольших городов и сел. Из рабочих профессий наибольшим спросом в строительстве пользуются слесари и монтажники.

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