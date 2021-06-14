"Вы для меня дно": униженная Ольга Бузова закатила истерику

Ольга Бузова внезапно разрыдалась в прямом эфире в ответ на вопрос Дмитрия Губерниева. Фото: Кадр видео

Ольга Бузова внезапно разрыдалась в прямом эфире в ответ на вопрос Дмитрия Губерниева. Телеведущий сначала не дал певице ответить, а потом поинтересовался у нее, перестала ли она пить коньяк по утрам или нет. После этого с артисткой случилась истерика.

Чудовищным скандалом обернулся прямой эфир с Ольгой Бузовой. Во время беседы Дмитрий Губерниев поинтересовался у гостьи, какой футбол она поддерживает. "Ольга, мы рады видеть вас в прямом эфире, и я как театрал особенно рад, что вы теперь звезда МХАТа, как Ольга Андровская, Алла Тарасова и Ангелина Степанова. Но вопрос вам как футбольной болельщице… - начал вкрадчиво Дмитрий Губерниев.

"Я понимаю, театр вас беспокоит больше футбола, но давайте вернемся к футболу", - огрызнулась Бузова.

Дмитрий продолжил: "Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская тренера Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ. С Броневым, Волковым, Далем…"

Бузова стала переходить на крик: "Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии".

Губерниев напомнил: "Я задал вам вопрос!". В ответ на это артистка парировала: "Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Какое хамство! Я требую уважения".

Дмитрий не унимался. И внезапно решил уточнить совсем другое. Эпатажный телеведущий спросил, перестала ли артистка принимать коньяк по утрам или нет: "Ответьте на вопрос, вам что ближе. Вопрос, который касается футбола…. Оля, я молчу сейчас, ответьте на вопрос, какой футбол вам ближе, и все. Все очень просто. Знаете, что я вас сейчас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет. Это же просто. Вы перестали пить коньяк по утрам?"

Услышав это, Ольга разрыдалась и срывающимся от слез голосом дала Губерниеву отлуп. "Коньяк? Я сейчас лечусь, перенесла сложнейшую операцию, посмотрите на мою фигуру. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. Не мужчина. Вы меня оскорбляете в комментариях на протяжении пяти лет. Как не стыдно?!", - начала вопить звезда "Дома-2".

На что Губерниев ответил: "Спасибо, Ольга! Нет, не перестали…".

В итоге Бузова все-таки проорала, что поддерживает смелый футбол. Она призвала всех уверовать в Бога и болеть за российскую сборную.

Кроме того, знаменитость напомнила, что прожила с футболистом Дмитрием Тарасовым пять лет и знает, что футбол - это каторжный труд. Потому "на все воля Божья". Она призвала спортсменов: "Не ссыте! Рвите! Идите вперед, идите в атаку. Кайфуйте на поле".