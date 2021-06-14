Владимир Путин: Мы готовы работать со Штатами в космосе. Если американцы сами не будут от этого отказываться

Российский президент в интервью американскому телеканалу коснулся и вопросов международного сотрудничества Фото: kremlin.ru

США беспокоят отношения России с его близкими и большими соседями — в первую очередь с Китаем, а также военное сотрудничество с рядом государств — это было заметно в ходе полуторачасового интервью американского телеканала NBC с Владимиром Путиным, расшифровку которого опубликовал официальный сайт Кремля. Она приводится на сайте KP.ru.

Американский журналист, разумеется, не мог не задать вопрос о «военном присутствии России в Сирии» и о поддержке «тирана Асада» и негодовании Запада по этому поводу.

- Есть Идлибская зона. Вот там боевики просто всё грабят. Людей убивают и насилуют до сих пор. И ничего! - подчеркнул Путин «незрячесть» мирового сообщества, - Эт-Танф есть такая зона, которая контролируется, кстати, американскими военными (военная база международной коалиции в провинции Хомс — ред.). Недавно мы тоже поймали группу бандитов, они оттуда пришли. И прямо говорят, что у них есть определённое задание в отношении российских военных объектов. А нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста.

Представитель американского телеканала задал немало вопросов о Китае, о российско-китайских отношениях и о том, как Путин смотрит, например, на вероятную «военную агрессию» Китая против Тайваня.

- Вам что, известно о планах Китая военным путём решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно... - искренне удивился российский лидер, - Разве Китай заявил о том, что он собирается военным путём решать проблемы Тайваня? До сих пор этого не случилось. Столько лет Китай развивает отношения с Тайванем? Там разные оценки: в Штатах свои, в Китае свои. На Тайване, может быть, свои. Но, слава богу, до «горячей» фазы ничего не дошло.

«Притеснение мусульман» на северо-западе Китая американцы пытались экстраполировать и на Россию.

- Россия является наблюдателем в Организации Исламская Конференция. У нас 10%, и даже побольше, наверное, это исламское население, - сообщил Путин, - Это граждане Российской Федерации. У них нет другого отечества. Они вносят колоссальный вклад в развитие нашей страны. Это касается и рядовых граждан, это касается религиозных авторитетов. Что же я буду выстраивать отношения с этой частью наших граждан со ссылками на ситуацию в Китае, не понимая досконально, что там происходит?

Сотрудничество России с США в последние 60 лет точно сохранялось в одной сфере — в космосе. Был вопрос и об этом.

- Мы готовы работать со Штатами в космосе, - заявил Владимир Путин, - И, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе развитие космических программ без своего партнёрства с Россией. Мы заинтересованы в продолжении работы с США по этому направлению. И будем это делать, если американские партнёры сами не будут от этого отказываться. Но это не значит, что мы должны локализовать свою работу только с США. Мы и с Китаем работаем. И будем работать дальше. Это касается самого разного рода программ. В том числе по изучению дальнего космоса.

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