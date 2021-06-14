Ольга Бузова вышла на сцену МХАТ, а Елизавета II разрезала торт саблей: 10 самых ярких фотографий недели

Ольга Бузова впервые вышла на сцену МХАТ имени Горького. Ведущая предстала перед публикой в роковом образе соблазнительницы. За время спектакля "Чудесный грузин” артистка сменила несколько нарядов - от платья принцессы и жемчугов до шелкового пеньюара и страусиного боа ядовито-зеленого цвета.
Фото: Иван МАКЕЕВ
10 июня певица и телеведущая Ольга Бузова впервые вышла на легендарную сцену МХАТ имени Горького, где предстала в образе роковой соблазнительницы. Артистка сменила несколько нарядов - от платья принцессы и жемчугов до шелкового пеньюара и страусиного боа ядовито-зеленого цвета.
11 июня в британском Корнуолле стартовал саммит "Большой семерки" (G7). На официальном приеме по случаю начала мероприятия королева Великобритании Елизавета II разрезала торт. Но сделала это необычным способом - взяв в руки церемониальную саблю.
12 июня сборная России по футболу стартовала на Евро-2020 и разгромно проиграла бельгийцам со счетом 0:3. У Бельгии дважды отметился нападающий Ромелу Лукаку, еще один гол забил защитник Тома Менье.
Мы собрали эти и другие запомнившиеся моменты недели с 7 по 13 июня в фотографиях.
Сборная России стартовала на Евро-2020 с поражения. Команда Станислава Черчесова получила от Бельгии три безответных мяча (0:3). На фото Игроки сборной Бельгии Анга Дедрик Боята и Сборной России Артем Дзюба
Фото: REUTERS
На юго-западе Австралии найден скелет доисторического животного. Ученые считают, что это самый крупный вид из всех когда-либо обитавших на зеленом континенте. Титанозавр, был ростом до 6,5 метров. А в длину он достигал 30 метров
Фото: REUTERS
Полярная сова Буран - новый пернатый защитник Московского кремля, подопечный специальной орнитологической службы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Израильская спортсменка Ашрам Линой во время выступления на Чемпионате Европы по художественной гимнастике - 2021 в болгарском городе Варна.
Фото: REUTERS
Активисты движения OXFAM в масках президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Йошихиде Суга, премьер-министра Италии Марио Драги, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Ангелу Меркель и прем
Фото: REUTERS
Китайский Марсоход Zhurong сделал селфи с посадочным модулем миссии Tianwen-1. Чтобы сделать селфи, он отъехал примерно на шесть метров от модуля, поставил камеру на поверхность, вернулся к Tianwen-1 и запечатлел себя с "родительской" платформой.
Фото: REUTERS
Студенты Северо-Кавказского федерального университета и Пятигорского государственного университета развернули флаг РФ длиной 72 метра на склоне горы Машук в рамках празднования Дня России.
Фото: РИА Новости
Британская королева Елизавета разрезает торт на приеме в честь саммита G7 в Корнуолле, Великобритания.
Фото: REUTERS
Впервые за 50 лет жители Земли смогли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Полюбоваться затмением хочет каждый, однако специалисты предупреждают, что смотреть на это природное явление без специальной защиты опасно для глаз. На фото проекция солнеч
Фото: Мария ЛЕНЦ