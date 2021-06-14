Ольга Бузова вышла на сцену МХАТ, а Елизавета II разрезала торт саблей: 10 самых ярких фотографий недели

Ольга Бузова впервые вышла на сцену МХАТ имени Горького. Ведущая предстала перед публикой в роковом образе соблазнительницы. За время спектакля "Чудесный грузин” артистка сменила несколько нарядов - от платья принцессы и жемчугов до шелкового пеньюара и страусиного боа ядовито-зеленого цвета. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 июня певица и телеведущая Ольга Бузова впервые вышла на легендарную сцену МХАТ имени Горького, где предстала в образе роковой соблазнительницы. Артистка сменила несколько нарядов - от платья принцессы и жемчугов до шелкового пеньюара и страусиного боа ядовито-зеленого цвета.

11 июня в британском Корнуолле стартовал саммит "Большой семерки" (G7). На официальном приеме по случаю начала мероприятия королева Великобритании Елизавета II разрезала торт. Но сделала это необычным способом - взяв в руки церемониальную саблю.

12 июня сборная России по футболу стартовала на Евро-2020 и разгромно проиграла бельгийцам со счетом 0:3. У Бельгии дважды отметился нападающий Ромелу Лукаку, еще один гол забил защитник Тома Менье.

Мы собрали эти и другие запомнившиеся моменты недели с 7 по 13 июня в фотографиях.

Сборная России стартовала на Евро-2020 с поражения. Команда Станислава Черчесова получила от Бельгии три безответных мяча (0:3). На фото Игроки сборной Бельгии Анга Дедрик Боята и Сборной России Артем Дзюба Фото: REUTERS

На юго-западе Австралии найден скелет доисторического животного. Ученые считают, что это самый крупный вид из всех когда-либо обитавших на зеленом континенте. Титанозавр, был ростом до 6,5 метров. А в длину он достигал 30 метров Фото: REUTERS

Полярная сова Буран - новый пернатый защитник Московского кремля, подопечный специальной орнитологической службы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Израильская спортсменка Ашрам Линой во время выступления на Чемпионате Европы по художественной гимнастике - 2021 в болгарском городе Варна. Фото: REUTERS

Активисты движения OXFAM в масках президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Йошихиде Суга, премьер-министра Италии Марио Драги, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Ангелу Меркель и прем Фото: REUTERS

Китайский Марсоход Zhurong сделал селфи с посадочным модулем миссии Tianwen-1. Чтобы сделать селфи, он отъехал примерно на шесть метров от модуля, поставил камеру на поверхность, вернулся к Tianwen-1 и запечатлел себя с "родительской" платформой. Фото: REUTERS

Студенты Северо-Кавказского федерального университета и Пятигорского государственного университета развернули флаг РФ длиной 72 метра на склоне горы Машук в рамках празднования Дня России. Фото: РИА Новости

Британская королева Елизавета разрезает торт на приеме в честь саммита G7 в Корнуолле, Великобритания. Фото: REUTERS