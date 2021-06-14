В Бундестаге заявили, что нельзя винить СССР в пакте Молотова-Риббентропа

Лидер партии АдГ Александр Гауланд Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Совсем скоро исполнится 80 лет с момента нападения Третьего рейха на СССР. Об этой дате — Дне памяти и скорби — помнят не только в России, но и в нынешней ФРГ. Александр Гауланд, один из старейших депутатов Бундестага (от партии «Альтернатива для Германии») произнес в немецком парламенте яркую речь к печальной годовщине.

Приводим его выступление полностью. Там даны ответы на все вопросы: почему нельзя говорить о «равной вине» Сталина и Гитлера в развязывании Второй мировой, какая участь ждала советских людей в случае победы немцев и, наконец, справедливы ли нынешние антироссийские санкции.

ВОЙНА ВЕЛАСЬ НА УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДОВ СССР

Ничто так не противоречило прусской и австрийской военной традиции, как атака на Советский Союз 22 июня 1941 года. Эта война с самого начала являлась войной на уничтожение, а ее цель — обретение «жизненного пространства» на Востоке — национал-социалистической химерой. То, что вермахт совершил это безумие, запятнало его на все времена.

Война на Востоке с самого начала отличалась от остальных. Здесь Гитлер не считал нужным сдерживаться. Приказ об уничтожении евреев, массовый голод в лагерях для военнопленных и повсеместное уничтожение советской инфраструктуры — уже не имели ничего общего с классической войной прошлого.

Народы СССР должны были быть стерты с лица земли или в лучшем случае влачить тоскливо-ужасное существование в качестве феллахов [нищих бесправных крестьян — ред.]. Русской, украинской или белорусской культуры после этого уже не должно было быть. Здесь нет предмета для обсуждения или переоценки — тут можно лишь снова и снова спрашивать, почему так много воспитанных в прусской военной традиции офицеров ступили на этот путь.

И все это так понятно — однако в мрачной картине есть одно светлое пятно. Полковник вермахта Клаус Шенк фон Штауффенберг, [один из организаторов неудачного покушения на Гитлера в 1944 году], пошел на этот поступок под влиянием собственных впечатлений и рассказов товарищей об ужасах войны на Восточном фронте.

О «ДЬЯВОЛЬСКОМ ПАКТЕ»

Ту войну нельзя подвергать переоценке, но остается вопрос: можно ли было ее предотвратить?

Мы, немцы, не задаемся таким вопросом по нашей собственной глубокой вине, но на Западе подобные голоса звучат: «Не является ли Советский Союз, заключивший [23 августа 1939 года] пакт Молотова-Риббентропа, соучастником постигшей его катастрофы?»

Мы знаем, что у Сталина было два варианта: союз с Западом или кратковременная отсрочка по дьявольскому пакту с Гитлером. И мало найдется историков, которые сочтут этот чудовищной пакт непростительной и серьезной ошибкой. Но подобная критика оторвана от реальности. Ведь длительные переговоры о военной конвенции между Советским Союзом, Британской Империей и Францией [в апреле-августе 1939 года] неоднократно приводили к одной и той же мертвой точке: как организовать оборону Европы от Германии без поляков, не желавших терпеть советские войска на своей территории.

И если Сталин таким образом получил небольшой «перерыв», чтобы лучше вооружиться против немецкого нападения — то это было решение в духе «реальной политики» для собственного выживания, последствия которого, однако, были ужасны для Польши.

Но они были и результатом атаки Гитлера на эту страну. Он уничтожил европейский порядок и спровоцировал Вторую мировую войну, к которой так же, как и к Первой, применимы слова бывшего министра иностранных дел Великобритании лорда Грея: «В Европе гаснут огни, и мы больше не увидим, как они загорятся при нашей жизни».

И О НЫНЕШНИХ САНКЦИЯХ

Но именно потому, что мы, немцы, находимся по отношению к России в таком глубоком долгу, — рекомендуем относиться к этой стране со понимаем и терпимостью, даже если мы не всегда можем понять или одобрить что-то в ее поведении. Высокомерно поучать [Россию] с позиции «морального превосходства» — уж точно неуместно. Россия — европейская держава и наш старейший союзник. Гитлер хотел стереть эту страну с лица земли. То, что ему это не удалось, пусть и наполняет нас благодарностью и радостью.

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