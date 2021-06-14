Ольгу Бузову затравили после чудовищного скандала: "Обдолбанная в хлам певичка"

Ольга Бузова расплакалась на телепередаче. Фото: Кадр видео

Дикий скандал в прямом эфире с Ольгой Бузовой довел футбольных фанатов до исступления. Мужчины не сдерживают эмоций и пишут в адрес звезды "Дома-2" нелицеприятные вещи. Меж тем Дмитрий Губерниев, который и спровоцировал истерику и срыв у поющей ведущей, извинился перед ней.

Ольга Бузова закатила истерику в прямом эфире во время перепалки с Дмитрием Губерниевым. А когда телеведущий спросил, перестала ли артистка принимать коньяк по утрам или нет, артистка зарыдала. "Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет. Это же просто. Вы перестали пить коньяк по утрам?"

Услышав это, рыдающая Ольга срывающимся от слез голосом заявила: "Как не стыдно?! Я знала, что так закончится. Так нельзя. Коньяк? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя. Я сейчас лечусь, господи, я перенесла сложнейшую операцию. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете в комментариях как мальчишка, писака".

На что Губерниев ответил: "Спасибо, Ольга! Нет, не перестали…". А чуть позже в своем блоге извинился перед певицей.

"Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос вызовет слезы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо. В эфире держалась стойко, молодец!", - заявил Губерниев.

Меж тем многочисленные футбольные болельщики оставляют в соцсетях сотни гневных комментариев по поводу скандального срыва Бузовой:

"Обдолбанная в хлам певичка Оля Бузова пришла на Матч ТВ и устроила истерику. Зачем звали? Не скажет никто. Жалко комментаторов. Они как собаки - все понимают, хотя сказать, что думают, да не могут".

"Кто смотрел прямой эфир? Там был цирк с конями, конем была приглашенная поговорить о российском футболе звезда, звездей нет, Ольга Бузова! Перепалка с Губерниевым закончилась рыданием звезды! Фраза Бузовой в адрес наших футболистов: не ссыте перед бельгийцами - это все".

"Отвратительное шоу и скандал с участием совершенно невменяемой Бузовой. Спортивный канал, который, видимо, мы заслужили во время большого праздника футбола. Сложно представить, какое еще дерьмо могут придумать эти телевизионщики, чтобы еще больше унизить зрителя".