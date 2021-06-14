"Почему всё должно рухнуть?": Владимир Путин - о будущем России, преемнике и НАТО

Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC. Журналист Кир Симмонс полтора часа спрашивал российского лидера об отношениях России и США, Навальном, будущем преемнике и даже убийствах. Мы выбрали главные вопросы и самые яркие ответы из текста, опубликованного на официальном сайте Кремля.

НИЗШАЯ ТОЧКА ОТНОШЕНИЙ С США

- Президент Байден запросил эту встречу (В Женеве – ред.), он не выдвигал никаких предварительных условий. Это Вас не удивило?

- Нет. У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жёсткую риторику, ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне.

ГДЕ СТАБИЛЬНОСТЬ?

- Президента Байдена интересует стабильность и предсказуемость. А Вас?

- Это главная ценность в международных делах… - начал отвечать Путин.

- Извините, что перебиваю, но он ведь говорил, что это вы чините нестабильность и это вы - источник непредсказуемости, - влез Кир Симмонс.

- Он говорит одно, я говорю другое. Если вы спрашиваете сейчас мою точку зрения, то я вам говорю: самая главная ценность в международных отношениях - это стабильность и предсказуемость. Мы со стороны наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Всё время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг бум, войска из Афганистана выводятся. События на Ближнем Востоке или в Сирии? Что здесь стабильного и предсказуемого?

Путин рассказал, что спрашивал у американцев, кого те хотят видеть на месте Асада. «Ответ странный: не знаю. Ну если не знаешь, что будет дальше, зачем менять то, что есть? Ведь это может быть вторая Ливия или второй Афганистан», - предостерег президент.

Журналист Кир Симмонс полтора часа спрашивал российского лидера Фото: kremlin.ru

ТРАМП ЯРКИЙ, А БАЙДЕН ПРОФЕССИОНАЛ

- Вы когда-то говорили, что Трамп человек незаурядный, талантливый. Как Вы опишете Президента Байдена?

- Я и сейчас считаю, что господин Трамп - человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы Президентом США. Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Президент Байден кардинальным образом отличается от Трампа - он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике. Это другой человек. Я очень рассчитываю, есть плюсы, есть минусы, что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего Президента.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИГУ СЕКСУАЛЬНЫХ РЕФОРМ

- Господин Президент, вы ведёте кибервойну против Америки?

- Где же доказательства? Это же просто разговор ни о чём. Ну хотя бы что-нибудь положите на стол, чтобы мы могли посмотреть и как-то на это отреагировать. На такие бездоказательные обвинения я могу ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?

Путин вспомнил, что месяц назад хакеры атаковали нефтепровод на территории США.

- Акционеры этой компании приняли решение заплатить выкуп. Они откупились от кибербандитов. В США есть целый набор уважаемых спецслужб. Они мощные, глобальные, они могут найти тех, кому заплачен выкуп в конце концов или нет? Надеюсь, они убедятся в том, что Россия не имеет к этому отношения. Теперь какая-то кибератака на мясокомбинат какой-то. Потом на крашеные яйца, скажут, атака совершена, понимаете? Это просто превращается в какой-то фарс.

ПРО ЗАКРЫТИЕ ФБК

- Российский суд сейчас признал вне закона организацию Навального, несистемная оппозиция сталкивается с уголовными обвинениями. Инакомыслие в России больше не терпят?

- Мы его (закон об иноагентах – ред.) приняли совсем недавно с целью защитить наше общество от вмешательства извне. Если в некоторых штатах иностранные наблюдатели приближаются к избирательному участку, прокурор говорит: только ещё несколько метров ближе и посажу вас в тюрьму. У нас ничего подобного нет.

- Вы приказывали убить Навального или нет?

- Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать. А вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский (в январе 2021-го - ред.)?

- Вы можете пообещать, что Алексей Навальный покинет тюрьму живым и здоровым?

- У нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд освобождать, не освобождать. Что касается здоровья, то за всех людей, которые находятся в местах лишения свободы, отвечает администрация. Есть не самые худшие лечебные заведения в местах лишения свободы. Они и следят за этим. Я надеюсь, что должным образом. Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет. Все должны быть в равном положении, это называется «принцип наибольшего благоприятствования», не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором вы упомянули, это тоже касается.

- Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет. Я таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжёлых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа, и вот эти сентенции по поводу того, кто, как, чего и кого называет, меня абсолютно не волнуют.

- Пожалуйста, список имён: Анна Политковская застрелена, Литвиненко отравлен полонием, Сергей Магнитский, предположительно избитый, скончался в тюрьме, Борис Немцов в нескольких метрах от Кремля застрелен насмерть, Михаил Лесин умер от физических увечий в Вашингтоне. Это всё Ваши жертвы.

- Мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей. Лесина упомянули. Он работал у меня в Администрации, я к нему очень хорошо относился. Погиб он в США, умер или погиб - я не знаю, но мы у вас должны спросить, как он там погиб.

Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста. Фото: kremlin.ru

О САМОЛЕТЕ RYANAIR

- Вы знали заранее, что будет принуждение к посадке авиалайнера в Белоруссии?

- Я об этом не знал. Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Версия Лукашенко заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске.

- И вы верите, что это правда?

- А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают.

ЗАЧЕМ ВОЙСКА ОКОЛО УКРАИНЫ?

- В начале этого года, ЕС заявлял, что было большое скопление военнослужащих России на границе с Украиной. В чём была причина?

- Во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё, и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу .

Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике. В это же время США проводили учения на Аляске. А сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?

- Часто эти учения - это же в ответ на ваши действия, НАТО играет в оборону.

- Ничего себе оборона! В период Советского Союза ещё Горбачёву было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения…

- Где написано, где было закреплено это обещание?

- Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка, у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге. Мы добровольно вывели все свои войска из Восточной Европы, мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем?

ОБМЕН АРЕСТОВАННЫМИ ВОЗМОЖЕН

- Представители Администрации Байдена заявляли, что Пол Уилан и Тревор Рид будут обменяны на этом саммите. Это бывшие морпехи США.

- Если взять количество наших граждан, которые находятся в тюрьмах США, то это несопоставимое количество. Америка в последние годы взяли практику в третьих странах отлавливать граждан России, тащить их в нарушение всех норм международного права к себе и сажать в тюрьму. Ваш парень, морпех, просто пьяница и хулиган. Он нажрался, как у нас говорят, напился водки и устроил потасовку, в том числе ударил полицейского. Что касается возможных переговоров на этот счёт пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. У нас лётчик Ярошенко сидит у вас уже сколько, 15 или чуть ли не 20 лет уже.

КТО БУДЕТ ПРЕЕМНИКОМ?

- В России были внесены поправки в Конституцию: вы можете быть Президентом до 2036 года. Чем дольше вы находитесь у власти, чем дольше нет преемника. Не получится так, что он найдётся, а потом всё это обрушится в одночасье?

- Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть? Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны.

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