НАТО - за диалог с Россией, но винит Москву во всех грехах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с журналистами дал понять, что альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией Фото: REUTERS

В бельгийской столице состоялся очередной саммит НАТО, на котором присутствовал прибывший в Европу президент США Джо Байден. Участники форума за закрытыми дверями обсудили предстоящую в среду в Женеве встречу Байдена с президентом России Владимиром Путиным и согласовали «единый мандат» на переговоры для американского лидера.

Подробности принятого документа не разглашаются, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с журналистами дал понять, что альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости. Столтенберг назвал это необходимым для того, чтобы «регулировать сложные отношения и избегать возможных инцидентов и случайностей».

- Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне после холодной войны, - заявил генсек. - Агрессивные действия Москвы влияют на нашу безопасность. Мы подтверждаем наш подход - сдерживание и диалог. Мы готовы вести диалог, но в то же время сдерживать.

Генсек НАТО заявил, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне после холодной войны Фото: REUTERS

Блок исключил РФ из перечня «конструктивных партнеров» НАТО. Нам дежурно припомнили про «агрессию против Грузии и Украины», а также «покушения, отравления, кибератаки и гибридные нападения». Это, по мнению Столтенберга, оправдывает наращивание военного потенциала НАТО у российских границ и повышение расходов на оборону.

Члены альянса утвердили амбициозную инициативу «НАТО-2030», в которой поставлена задача укрепить технологическое преимущество блока над вероятными военными противниками. В открытую они не называются, но всем понятно, что речь, в первую очередь, идет о России и Китае.

В коммюнике по итогам саммита также содержится призыв к РФ «перестать обозначать США и Чехию как недружественные государства».

На саммите НАТО присутствовал американский президент Джо Байден. Фото: REUTERS

«Холодным душем» для Киева и Тбилиси стал отказ НАТО объявить конкретные сроки принятия этих стран в члены альянса.

- Мы подтверждаем решение саммита в Бухаресте (в апреле 2008 года. - Ред.) в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Но мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь, - заявил Йенс Столтенберг.

В НАТО продолжают считать, что для вступления в блок Украина и Грузия должны сначала добиться разрешения своих территориальных конфликтов с Россией, в противном случае их вступление поставит альянс на грань военного конфликта с РФ.

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