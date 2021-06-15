Партия «Новые люди» расселит дом с черной плесенью

Алексей Нечаев (в центре) с финалистами и победителями. Фото: Михаил ГОРШКОВ

Вечером 13 июня на открытой веранде Loft#3 на Автозаводской собрались молодые, симпатичные, веселые, модные, энергичные люди. Главное, люди небезразличные: участниками шоу стали те, кто стремится изменить к лучшему жизнь вокруг себя, реализуя какой-нибудь социальный проект. И, разумеется, отбирали участников по масштабу личности и потенциалу.

Запустив политическое шоу, партия «Новые люди» с его помощью выявила ярких региональных лидеров и предоставила им социальный лифт в большую политику. Кстати, в отборочном туре приняли участие больше 3 тысяч человек со всей страны. Они присылали свои проекты, которые хотели бы реализовать, став депутатами.

В очный тур попали 30 человек. В течение двух месяцев они проходили тренинги и мастер-классы, участвовали в дебатах, учились проводить пресс-конференции, отстаивать свою позицию, противостоять хейту, собирать подписи, общаться с избирателями. Конкурсанты проходили испытания, в которых должны были показать себя настоящими политиками. В каждой серии реалити-шоу несколько человек выбывали из борьбы. В итоге в финал вышли восемь человек.

Все это транслировалось в интернете и вызвало большой интерес пользователей. За два месяца, что продолжалось шоу, оно набрало в Ютубе 30 миллионов просмотров!

Решение горящих сердец

Первый победитель был выбран зрителями. 10 млн рублей получил блогер из Тулы Владимир Алексеев.

Жители аварийного общежития смогут переехать в новое жилье. Фото: Пресс-служба «Новые люди»

Второго победителя должно было определить жюри, но после жаркого обсуждения кандидатур оно присудило победу двум финалистам. По 5 млн рублей получили Анна Гурская из Воронежа и Станислав Киреев из Ставрополя. Анна реализует проект #ОбычныеСупергерои (пошив одежды для детей, которые носят протезы). Станислав Киреев развивает в Ставрополе проект «Карта недоступности», который помогает маломобильным людям подбирать доступные маршруты для перемещения по городу. Победители уже договорились объединить свои проекты для помощи людям.

Четвертого победителя определил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он присудил победу и 10 млн рублей Виталию Кацко, юристу из Краснодара, автору проекта «Доступное правосудие».

Финал церемонии удивил всех: Виталий Кацко и Владимир Алексеев решили потратить свои денежные призы (20 млн рублей) на расселение аварийного дома в Калуге. О нем участники шоу узнали в восьмой серии политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Они приехали в общежитие по адресу: ул. Валентины Никитиной, д. 43 и были шокированы. Здание, в котором живут люди, разваливается на глазах. В доме не работает канализация, помои сливаются в выгребную яму в подвале. На отсыревших стенах - черная плесень. Теперь семьи, с которыми победители шоу познакомились на съемках, смогут переехать в нормальное жилье.

- Мне кажется, живое и горящее сердце, умение видеть и слышать людей, способность жертвовать и принимать трудные решения - важнейшие качества настоящего политика. Решение, принятое ребятами, я не просто поддерживаю. Партия «Новые люди» проследит и за тем, как будет оно реализовано, и сделает все возможное, чтобы администрация области подключилась и занялась расселением всего общежития. Граждане России в ХХI веке не должны и не будут жить в нечеловеческих условиях, - сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.