Словами, а не кулаками

Роман Курцын (в шляпе) сыграл чемпиона по боям без правил. Фото: ТНТ

Ударение в слове «люли» - на втором слоге.

Продюсерам Федоровичу с Никишовым следует это усвоить и больше не путать честных людей.

Их фильм задумывался как сага о бойце без правил, сбитом с пьедестала ушлой комбинацией допинга и пиара в город Чехов на самое дно - руководителем клуба «Ле.Ген.Да», по первым слогам его имени Леонид Геннадьевич Давыдов (многим известный Леонид Геннадьевич Парфенов в этом месте приподнял ученые бровки: смейтесь-смейтесь, дво-

ечники). Терминатор смешанного стиля и кумир всея Руси, кроме столиц, предпринимал обратное восхождение в топ, натаскивая молодых рукосуев и мотивируя их сексистскими кричалками. Сюжет «мужчина-ураган в городе детства» знаком всем по фильмам «Патриот» и «Толя-робот» - обещая тучу удовольствий людям, знающим, кто такой Хабиб.

И что же из этого выросло? Нет, не ода бою и рингу, самцам на шпагате и кроссу в голову с легкой насмешкой над рельефным торсом и панславянскими спичами. А кино про тимбилдинг, Грету Тунберг, раздельный мусор, зеленые насаждения, управление гневом и тому подобную ересь, тихо заимствуемую нами с осовевшего от бессмысленности коллективного Запада. Кино о намеренном и последовательном унижении мужчины.

Вот уж сорок лет, как Голливуд троллит человека в штанах, заставляя его почаще плакать, быть на людях голым, оскальзываться на собачьих какашках и лебезить перед женой, детьми, животными и гастарбайтерами. Как опознать в американском фильме женское авторство? Мужчина там непременно получит ногой

по яйцам.

Теперь и у нас. Природа и атлантическая солидарность взяли свое.

Начиналось-то все отлично - как только и могут Федорович с Никишовым.

Пьяным боем кроссовками на связанных шнурках. Правильно зажеванными VHS-кассетами с фильмом про желтого дракона. Рефреном-стилизацией под тему из Beverly Hills Cop. Растяжкой Романа Курцына - бойца уважаемого, но с чуть карикатурным имиджем, как и у всех кинобойцов от Лундгрена до Кэррадайна. Чтоб имидж не таял, тот часто разминал голову круговым вращением со звучным скрежетом набитых мышц.

Куда все ушло. Девочки с растительным мозгом облепили бойца пыточными клеммами с электроимитатором родовых схваток - чтоб знал, как рожать. Уронили с крыши в мусорный бак - чтоб впредь клал мусор раздельно. Подписали на бой с вредными выбросами за умирающий дуб по имени

Володя. Концентрированный фем-идиотизм резко превзошел всю заведомую дубовость боев без правил. «Я хотела что-то изменить!» - толкнула всегдашнюю мантру новых оккупантов планеты киса со рваными коленками, и стало ясно, что она-то и есть главный герой, а не этот милый, но вечно падающий в мусор человек-гора.

Сериал ожидаемо провалился. Типичное резюме в торрентах: «бросил после двух серий». На главном ристалище kino-teatr.ru единственная страничка отзывов, и лучше авторам их не читать.

На вопрос «зачем?» просится единственный ответ: а затем, что и не для нас делалось. А для предъявления грядущему вселенскому трибуналу Тунбергов и Гессенов (речь не о пиве, как могли подумать зрители смешанных единоборств) - чтоб приняли в светлое будущее. И это опять не о пиве.

Нет сегодня в России продюсеров, не планирующих карьеру в Голливуде.

Продюсер Цекало уже там.

Продюсер Тодоровский уже там, но по недоразумению все еще ставит здесь кино, как мы, космические упыри, продули Штатам Карибский кризис.

Продюсер «9 роты» Роднянский снимает про гей-активистов из ФРГ в СССР.

А Федорович с Никишовым, удачно продав Netflix «Эпидемию», выпускают загадочный «Перевал Дятлова» с запредельным количеством внедренных чекистов, спецназовских ликвидаторов и наследованием ведических практик у нацистских изуверов. Дятлов-то - тема международно известная, а про злых фашистских чекистов там тоже любят.

Так что и в унижениях боевого самца есть глубинный смысл.

В шестой серии фарса тренер говорит: «Бабы - они стараются драться, как мужики, а зря. Бабы - они и так сильные, хитрые и непредсказуемые».

Шестеро мужиков-сценаристов «Легенды» старались сочинять, как бабы. А зря. Они, как видно из фильма, и так достаточно ушлые, взбалмошные и склонные к идиотскому юмору.

«Ле.Ген.Да»

2021.

Реж. Никита Власов