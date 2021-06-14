В Самаре на «ВолгаФесте» заявили о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив

В Самаре о старте конкурса президентского фонда объявили на набережной во время фестиваля "ВолгаФест-2021". Фото: предоставлено правительством Самарской области

В Самаре во время заседания комиссии Госсовета РФ по культуре, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, заявили о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив. Заседание прошло на набережной, где проходит фестиваль «ВолгаФест-2021».

О создании фонда в ежегодном послании объявил президент России Владимир Путин. Ожидается, что, благодаря фонду, удастся поддержать порядка 1,5 тысячи креативных команд, на что предусмотрено 3,5 млрд рублей. Заявки на конкурс начнут принимать с 15 июня, а итоги подведут не позднее 15 сентября.

Заместитель начальника управления Президента России по общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации Александр Журавский отметил, что сейчас в обществе созрел запрос на необходимость креативного развития. «Это удивительный потенциал, который позволяет и малым городам, и крупным мегаполисам активно развиваться в этом сегменте. Очень важно, что внимание государства к креативному сектору, креативным людям выразилось в конкретное решение», – сказал Александр Журавский.

Дмитрий Азаров сделал акцент на том, что сейчас необходимо дойти до каждого коллектива и предложить им принять участие в конкурсе. «Мы с вами находимся в начале пути, и во многом от нас зависит, насколько эффективно пройдет конкурс, поэтому приглашаю всех членов комиссии стать послами этого конкурса, которые будут агитировать участвовать в нем и сами предлагать проекты», - сказал глава региона.

Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа рассказала, что обязательно разместит информацию о конкурсе в своих соцсетях. «Сегодня есть много возможностей, и мы должны их открыть для себя и использовать, активно поддерживать все творческие инициативы», - сказала Илзе Лиепа.