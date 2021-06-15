Битва за парковку

По вечерам московские дворы так плотно заставляют машинами, что протиснуться можно разве что только на игрушечном авто. Фото: Евгения ГУСЕВА

Классик, который сказал, что квартирный вопрос испортил москвичей, был прав только наполовину. Это он еще о парковках ничего не знал!

Ситуация с парковкой в московских дворах давно стала мемом. Какие только ролики не гуляют по интернету: тут и драки соседей, не поделивших местечко под солнцем, и чудеса смекалки автомобилистов, умудряющихся втиснуть свои тачки между мусорными баками, и сюжеты с истериками автоледи, которые в поисках местечка часами нарезают круги вокруг домов. При этом никакой дискриминации - с парковками туго как в центре столицы, где цены на жилье зашкаливают, так и в новых микрорайонах, которые продолжают расти в замкадье.

ВЪЕЗД ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

Сегодня найти двор без шлагбаума в пределах Садового кольца - задача из серии «Миссия невыполнима». Закрывать свои дворы от чужаков жители центральных районов столицы начали еще начале нулевых. Сталинки и хрущевки строились во времена, когда машины были роскошью. Вот теперь заложенных архитекторами машино-мест не хватает.

- В нашем доме на одну квартиру минимум две машины. Шлагбаум стоит, но это вообще не решает проблему. Припарковаться можно только утром или днем, - рассказал «КП» Игорь Лошкарев, житель дома на Кутузовском проспекте. - Из-за мест во дворе переругался уже весь дом. Собственники квартир ведут себя мирно. Для них не проблема припарковаться на платной парковке, оформив резидентное разрешение (см. «Важно!»). А вот те, кто снимают в доме жилье, не могут это сделать, так как большинство даже не оформляют договора аренды. Вот они и ругаются за места.

В доме 20 по улице 2-й Хуторской всего один подъезд и практически полное отсутствие парковочных мест. На девятиэтажку, в которой 36 квартир и примерно столько же машин, всего два парковочных места во дворе. Но соседи договорились между собой и умудряются впихнуть туда целых пять машин.

- Этот способ мы называем «паровозик», первую машину закрывает вторая и так дальше, - объясняет житель Валерий Маслов. - Телефоны мобильные сейчас есть у всех, так что, когда утром кому-то нужно выехать, просто созваниваемся.

Остальные жители дома оставляют машины на примыкающих улицах, где парковка пока остается бесплатной.

- Рядом метро «Дмитровская», и днем все места заняты теми, кто бросает машины из-за пробок и спускается в метро, - жалуется Валерий. - Знаем, что нужно тут делать платную парковку, но пока никто из соседей не находит времени, чтобы собрать подписи и пойти в префектуру.

Словом, это вовсе не миф, что часто сами же москвичи настаивают на создании новых платных парковок.

МЕТОД БОРЬБЫ С ТАКСИСТАМИ И ТУРИСТАМИ

Жители дома 10/13 по улице Аэрофлотской (поселок Внуково на Киевском шоссе) начали активно решать проблему дефицита парковочных мест еще два года назад. Тогда у 5-этажного дома на 80 квартир установили шлагбаум.

- Во дворе у нас было 25 мест, а машин почти вдвое больше, - вспоминает одна из активисток - Наталья Никитина. - Парковаться стало легче, но все же проблема осталась. Улицы же рядом с домом занимали чужаки. На бесплатных местах авто бросали таксисты и ушлые путешественники, приезжающие в аэропорт «Внуково». Причем машины ставили так, что блокировали выезд из-под шлагбаумов. Мы терпели, а потом решили требовать введение платной парковки.

По словам автомобилистки, как только улицы вокруг дома стали платными, о многочасовых поисках свободных мест местные просто забыли.

- У большинства жителей нашего дома есть и пульты от шлагбаумов, и резидентные разрешение. Я плачу за год 3000 рублей. Получается всего 8 рублей в сутки, - говорит женщина.

Но жильцы и дальше пошли. Полгода назад обратились в местную администрацию и попросили расширить во дворе парковочные карманы.

- Власти быстро отреагировали, и сейчас во дворе у нас идут строительные работы. Пока точно не знаю, сколько мест добавится, но точно теперь их будет больше 30. Плюс новенький асфальт положат везде.

Наталья рассказывает, что пришлось походить по кабинетам чиновников и подписать кучу бумажек. Но результат того стоил!

Цифра в тему. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Как установить шлагбаум во дворе?

1. Решение об установке шлагбаума нужно принять на общем собрании собственников. Если во дворе, который собираетесь оградить, находится несколько домов, такие собрания нужно провести в каждом доме отдельно.

Для монтажа шлагбаума на участке, принадлежащем городу, проголосовать за должно большинство жильцов. А если земля находится в общедолевой собственности и входит в общее имущество, надо собрать более 2/3 от числа всех голосов. Собрание можно провести онлайн на площадке «Электронного дома» ed.mos.ru.

2. Теперь нужно получить разрешение от муниципальных депутатов. В свой округ нужно принести четыре документа:

протокол общего собрания или распечатанные результаты онлайн-голосования;

проект межевания территории, на которой находится дом, или письменное подтверждение его отсутствия. (Эти бумаги выдает ДГИ (Департамент городского имущества) Москвы через mos.ru в разделе «Услуги и сервисы» (услуга называется «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов»);

заявление о согласовании установки шлагбаума;

проект размещения шлагбаума.

Решение обязаны сообщить в течение 30 дней.

3. На установку шлагбаума можно получить субсидию. На каждую такую конструкцию дадут 100 тысяч рублей по специальной программе софинансирования от правительства Москвы.

Представитель жителей должен принести в окружную дирекцию ЖКХ:

заявление о получении субсидии;

протокол общего собрания или результаты онлайн-голосования;

согласование установки шлагбаума советом муниципальных депутатов;

подписанный представителем жильцов проект договора о выдаче субсидии в двух экземплярах;

копию документа, подтверждающего полномочия жителя, подписавшего проект договора.

Ответ дадут в течение 10 дней, и в этот же срок на расчетный счет поступят деньги.

4. Далее нужно заключить договор с любой коммерческой организацией, которая занимается установкой шлагбаумов. Цены в столице - 100 - 300 тысяч рублей.

5. В течение одного месяца после установки шлагбаума нужно подтвердить, что он действительно появился во дворе. Для этого в окружную дирекцию жилищно-коммунального хозяйства подаются:

договор на проведение работ по установке ограждающих устройств;

акт выполненных работ.

ВАЖНО!

Резидентное разрешение дает право на бесплатную стоянку на местах платной городской парковки в пределах района проживания с 20.00 до 8.00.

Чтобы иметь возможность парковаться в остальное время, нужно внести плату в размере 3, 6 или 9 тысяч рублей - на один, два или три года соответственно.

Резидентное разрешение могут получить собственники квартир, наниматели по договорам социального и служебного найма. На одну квартиру можно оформить не более двух разрешений.

КСТАТИ

Жители обязаны открывать шлагбаум для проезда во двор машин специальных служб - спасателей, коммунальной аварийки, полиции, скорой. Для этого в доме должна быть охрана, консьержи или единый диспетчерский пункт, которые при необходимости откроют шлагбаум. Либо нужно выдать специальным службам электронные брелоки.