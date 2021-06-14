"Не понимаю, как жить без нее": Мария Максакова сообщила о смерти близкого человека

Артистка Мария Максакова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Максакова объявила о постигшем ее горе. Умер близкий человек оперной примы. Речь о второй маме артистки.

"Сегодня ночью от нас ушла моя любимая Ирочка, моя музыкальная мама и мой первый учитель. Это она сделала меня такой стойкой и подготовленной ко всему, прошла со мной ЦМШ и Академию имени Гнесиных", написала в блоге Мария Максакова.

По словам оперной примы, усопшая - дочь католического священника. "Человек невероятной, огромной души, переполненной любви к людям. Без нее из меня не получилось бы ни певицы, ни личности", - добавила Максакова.

Артистка не скрывает своего горя. "Я даже не понимаю, как это - жить без нее, без ее блестящего интеллекта, без ее слов поддержки и бесконечной веры в меня. Спасибо тебе, моя родная, за все", - резюмировала знаменитость.

Стоит отметить, что в последнее время Мария живет в стрессе. Певица вернулась в Москву в начале 2021 года. Звезда больших и малых театров на протяжении нескольких месяцев пытается вступить в диалог со своей 80-летней мамой Людмилой Максаковой. Вот только легендарная актриса упорно не хочет прощать дочь, которая несколько лет назад решила сменить место жительства наперекор родне. "Я хотела ее видеть, обнять, хотела с ней посидеть. Я считала, что, если по этому ледяному, как в замке Снежной королевы, клацнуть по этому стеклу, оно осыпется. И я смогу восстановить отношения. Что это просто поза, в которой она стоит", - делилась звезда. Все ее попытки встретиться и поговорить с легендарной артисткой оборачиваются провалом. Ей даже пришлось сидеть под родительской дверью на коврике.

А на днях Мария стала жертвой домушников. Воры обокрали элитные апартаменты певицы в центре Москвы почти на 30 миллионов рублей. Злодеи вытащили из сейфа 40 тысяч евро и еще 50 тысяч долларов. Кроме того, они вынесли из апартаментов и ценные картины на 300 тысяч долларов.Ранее стало известно, что прима судилась за элитную московскую квартиру на Краснопресненской набережной с родными сыном и дочерью. Апартаменты площадью 260 квадратных метров стоят примерно 200 миллионов рублей.

Но это еще не все беды, свалившиеся на Максакову. Ранее стало известно, что прима судилась за элитную московскую квартиру на Краснопресненской набережной с родными сыном и дочерью. Апартаменты площадью 260 квадратных метров стоят примерно 200 миллионов рублей. Иск от имени Ильи и Людмилы с претензией на квартиру артистки зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. Роскошные хоромы - подарок Марии от ее отца. "Это вымогательство чистой воды. Когда дети подают на мать в суд, - это ненормально, я была убита горем несколько дней", - сокрушалась знаменитость.