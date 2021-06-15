Вопрос дня: Вы к новым ковидным ограничениям готовы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент союза ветеранов «Альфы»:

- Ничего нового в плане ограничений мы не увидим! Ну что делать, если наши отдыхающие из всех стран мира понатащили черт знает что! У меня все привились в семье.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, шоумен:

- Я сознательный гражданин, который хочет заботиться о близких. Неприятия ограничений у меня нет. Прививку в семье сделал пока только я. Очень хочется в любимую Италию, но пока перспектив не видно.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Любые ограничения создают дискомфорт, но они нужны - вирус слишком агрессивный. Я вынужден летать по всей стране, и я переболел. Брат после второй прививки имел температуру, но я все равно вакцинируюсь. Мама месяц провела в больнице.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:

- Семья работает в полном составе, мы готовы ко всему. Жесткие рамки связаны с ограничениями для среднего класса покидать Россию в период курортного сезона. А общепит и не должен работать по ночам.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, Санкт-Петербург:

- К этому быть готовым невозможно. Чем меньше часов работаем, тем меньше выручка, но жизнь-то дороже денег.

Анатолий ВАССЕРМАН, телеведущий:

- Я по ночам в кормилища не хожу. Меня эти меры не коснутся. Но меня касается то, что у нас прививается безобразно мало народу. Я записался добровольцем в программу третьего этапа испытания «Спутника» в сентябре, как только она началась. И тогда обнаружилось, что антител у меня много, они есть до сих пор. Каждый, кто не идет прививаться, распространяет бактериологическое оружие.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией в НИИ риса, Краснодар:

- Мы работаем на земле, на воздухе - и нас немного! Но я привился, а половина лаборатории еще нет.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:

- Не понимаю тех, кто скандалит по поводу ограничений. Им говорят простую вещь: это нужно, чтобы вы не помирали в ковидных госпиталях. А они не понимают! Ну как дети...