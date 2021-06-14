Геннадий Зюганов: Когда Бузова начинает во МХАТе оперы петь, вы понимаете, что это полный бред и полное безобразие?

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Разрушительным для неокрепшей психики молодежи назвал глава российских коммунистов влияние лидеров социальных сетей – блоггеров и чемпионов по просмотрам из ТiкТока. Он считает «развращением нравов и уничтожением нового поколения» культивирование молодежных кумиров, подобных персонажам «Дома-2»:

- Понимаете, когда люди, которые воспитаны «Домом-2», начинают во МХАТе оперы петь – я про Бузову говорю, это полный бред и полное безобразие. Это просто ненормально. Когда я увидел этого Даню (Даня Милохин, популярный блоггер социальной сети ТiкТок – авт.) на Питерском форуме, я был в шоке!»

Маразм и есть. Потом мы начинаем удивляться, почему дети стали в детей стрелять в школе. До 2013 года в истории России и Советского Союза никогда этого не было. Я родился в деревне в послевоенное время. У всех оружие было. Но чтобы из него стрелять в своих… Чтобы учителей унижать и оскорблять?

Если у государства нет идеологии, если в семье не воспитывают любовь к труду, если в школе убрали и октябрят, и пионеров, и комсомольцев, и ученическую бригаду, а у студентов – студенческие отряды, то как вы сформируете человека? Настоящее воспитание происходит на примере талантливых людей, а не тех, кто бегает в сплошных наколках.

Раньше только в тюрьмах наколотые все ходили.

- Даня Милохин, у которого подписчиков больше 20 миллионов, зарабатывает деньги, на взгляд молодого человека, ничего не делая. Зачем трудиться трактористом за 17 тысяч рублей, если можно выложить дурацкий «видосик» в TikTok и собрать себе рекламы на несколько миллионов, а потом рассказывать удивленному Питерскому форуму о том, что не знает, куда эти деньги девать: уже столько машин купил, столько шмоток купил, на что еще потратить? Смотрит молодой человек и думает: ух ты, как здорово! Это же проще, чем учиться пятнадцать лет, олимпиады выигрывать, землю пахать.

- Вот это и есть развращение нравов и уничтожение нового поколения. Если в стране возобладает вот такая воспитательная система, то это трагедия. От нас скоро ничего не останется. Не надо тащить этих Даней на пьедестал, не надо делать им мировую рекламу. Не надо помогать таким образом разрушать психику молодого человека. Человек не может иначе сформироваться, кроме как в уважении к труду, к семье, к старикам, к детям, к своим сверстникам, к школе. Нет других способов у человечества. А когда вот такого рода образ жизни становится примером, то это трагедия.

В противовес этим тенденциям Геннадий Зюганов привел в пример систему воспитания, принятую в возглавляемой им КПРФ:

- У какой еще партии есть спортивный клуб? У нас только команд по мини-футболу сто штук. Мы вот сейчас будем проводить первенство – 36 дружин приедут. Воспитанники клуба вошли в пятерку лучших команд по шахматам. У нас великолепные фигуристы. Наши ребята - чемпионы Москвы по волейболу на открытой площадке. На открытой воде проводим международные соревнования.

У нас комсомольская организация во главе с Володей Исаковым и Машей Дробот чудная. У нас большая пионерская организация. У нас творческие молодежные союзы. Приходите, посмотрите. Мы в партию принимаем почти по 15-20 тысяч человек, в основном молодые люди. КПРФ, кстати, единственная партия, которая подготовила закон о защите молодых людей, о развитии детско-юношеского движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Зюганов: Вести «холодную войну» одновременно против России и Китая для Америки крайне опасно

Лидер КПРФ обсудил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» предстоящую встречу Путина и Байдена в Женеве (подробности)