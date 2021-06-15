39 жен: В Индии умер глава самой большой семьи в мире

Зиона Чана и часть его потомков. Фото: REUTERS

В индийском штате Мизорам на 77 году жизни скончался Зиона Чана, которого считали главой самой большой семьи в мире. По разным данным у индийца было 38 или 39 жен, от 89 до 94 детей и более 30 внуков.

Чана владел собственной фабрикой и фермой и был уважаем односельчанами, поскольку многим из них дал работу. Кроме того, он являлся лидером религиозной общины из 400 семей, практикующих полигамию. По случаю его кончины соболезнования выразили индийский политики, включая главу штата, в котором жил Мизорам.

Семья жила в огромном доме и занимала четыре этажа. Фото: REUTERS

Самая многочисленная семья в мире проживала в отдельном 4-этажном доме, построенном своими руками. В распоряжении главы имелась собственная комната, жены и дети размещаются в общих спальнях. С учетом семей выросших детей в последнее время в особняке проживало более 180 человек.

Зиона Чана считали главой самой большой семьи в мире. Фото: REUTERS

Несмотря на то, что в доме всегда царила строгая иерархия и почти военная дисциплина, все жены индийца в один голос утверждали, что отношения внутри семьи построены исключительно на любви и взаимном уважении, а муж до последнего был самым главным человеком в их жизни.

В последние годы Чана страдал от диабета, причиной смерти индийца, по заявлению медиков, стала гипертоническая болезнь.