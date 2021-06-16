Научный факт: За два месяца можно помолодеть на три года

Если бы получалось каждые два месяца омолаживаться на три года, то за год можно было бы скинуть аж 18 лет! Фото: Shutterstock

Крутите педали, пока концы не отдали

Вести здоровый образ жизни (ЗОЖ) и в самом деле полезно. Правильное питание в сочетании с продолжительным сном и регулярными занятиями фитнесом – особенно, если помимо силовых упражнений еще и бегать, ходить или крутить педали, благотворно действуют на организм.

Но каким образом этот пресловутый ЗОЖ способствуют оздоровлению и даже, как уверяют некоторые, омоложению? За счет чего? Ответы частично дали шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме (Karolinska Institute). Их исследования продемонстрировали: дело - в наших генах, которые начинают работать иначе. А то и вовсе местами видоизменяются.

- Иным становится характер модификаций нашей ДНК, - вторят шведам их американские коллеги.

Как выяснили исследователи, от регулярных нагрузок, к примеру, происходят так называемые эпигенетические изменения - те, в результате которых одни гены становятся более активными, а другие, наоборот, пассивными. Запускает подобные процессы метилирование ДНК – а именно, присоединение метильной группы, состоящей из одного атома углерода и трех атомов водорода (CH3) к молекуле ДНК. На последовательность ДНК это никак не влияет. Однако работа генов – их так называемая экспрессия - меняется. Какие-то гены выключаются, а какие-то включаются. От этого они становятся то более, то менее отзывчивыми к биохимическим сигналам тела.

Активные гены синтезируют белки, которые вызывают ту или иную физиологическую реакцию во всем организме. Пассивные – ничего не синтезируют, что тоже не проходит бесследно.

Шведские ученые, по сути, выяснили, как связаны физкультура и метилирование. В их экспериментах участвовали три десятка здоровых мужчин и женщин, которые три месяца крутили педали велотренажеров. Крутили только одной ногой – экспериментаторы хотели видеть более выраженные изменения, связанные с упражнениями.

У испытуемых брали анализы до начала тренировок и после - через три месяца. Они показали: у «нагруженных» метилирование ДНК изменилось. Активнее пошел синтез белков, улучшился метаболизм, оптимизировался энергетический баланс, снизились воспалительные процессы в мускулатуре, от которых она чаще всего приходит в негодность. Так люди и стали здоровее.

Стрелки биологических часов можно перевести назад

Изыскания шведов продолжили американцы из Института функциональной медицины в Вашингтоне вместе со своими коллегами из Израиля и Канады. Они тоже озаботились метилированием и, соответственно, процессами эпигенетических изменений. Но пошли чуть дальше, решив экспериментально изучить влияние на здоровье и биологический возраст не только физических упражнений, но еще и «правильного» питания.

- По эпигенетическим часам, получившим название DNAmAge, встроенным в каждый организм, можно определить биологический возраст, который не всегда соответствует календарному, - говорит Кара Фицджеральд (Kara N. Fitzgerald), руководившая исследованиями. - Надо только оценить степень метилирования.

Ученые привлекли к экспериментам 43 мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Половина из них занимались спортом – два месяца без перерывов, не менее, чем по 30 минут в день. Спали не менее, чем по 7 часов в сутки, дышали по системе йогов, расслабляясь таким образом. При этом испытуемых ограничили в потреблении животных белков и углеводов. В основном они налегали на зеленые овощи, капусту, орехи и семена, на растительные БАДы, сдобренные молочнокислыми бактериями.

Схема питания участников экспериментов была близка к умеренному интервальному голоданию, при котором нельзя было есть 12 часов - с 7 вечера до 7 утра.

Эпигенетические изменения, произошедшие в организме, ученые оценивали, сравнивая образцы ДНК, взятые из слюны до начала экспериментов и после.

Результат: за те два месяца, пока мужчины придерживались рекомендованного ЗОЖ, их эпигенетические часы «отстали» на 1,96 года. То есть, испытуемые не старились, а, наоборот, молодели - почти на два года.

У мужчин в контрольной группе, которые ничего в своей жизни не меняли – к спорту не приобщались и продолжали есть всякую «дрянь», «стрелки» ушли на 1,27 года вперед. То есть, «бездельники» на столько же состарились.

В среднем разница между двумя группами составила 3,23 года. Значит, начав вести ЗОЖ, мужчины, в итоге, стали более, чем на 3 года моложе, чем им было написано на роду.

Кира Фицджеральд и ее коллеги верят, что получили убедительное «доказательство обращения эпигенетического процесса старения вспять в рамках контролируемого клинического исследования».

Испытуемых заставляли работать одной ногой. Фото: Shutterstock

А В ЭТО ВРЕМЯ

Да пребудет с бабками сила. И мышечная масса

Австралийские ученые из Университета Дикина (Deakin University), удостоверились, что «оздоровительное метилирование», спровоцированное физическими нагрузками, оказывает благотворный эффект в любом возрасте.

В экспериментах, которыми руководил Робин Дэйли (Robin Daly), участвовали сто женщин весьма преклонного возраста - от 60 до 90 лет. Занимались силовыми упражнениями.

Половина «качков» сидели при этом на специальной диете – не растительной. Наоборот, они ели много красного нежирного мяса.

Последующие анализы продемонстрировали: белковая пища отнюдь не вредна для пожилых. Равно, как и силовые упражнения. Просто ходить, как советуют многие, недостаточно.

Качаться можно до самой смерти, а накачаться - в любом возрасте. Фото: Shutterstock

Все престарелые «качки», участвовавшие в экспериментах Дэйли, стали бодрее и сильнее. Но у тех, которые ели еще и много мяса, прирост силы и мышечной массы был примерно на 20 процентов больше, чем у их «не мясных» соперниц.

К тому же у «мясных» улучшился гормональный фон и активность мозга.

КСТАТИ

Как определить биологический возраст человека

О том, сколько человеку лет на самом деле, можно судить еще и по белкам, которые содержатся в его крови. В этом ученых из Медицинской школы Стэнфордского университета (Stanford University School of Medicine) убедили анализы, взятые более чем у четырёх тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 95 лет. Каждому возрасту, как выяснилось, соответствуют свои белки. Точнее их набор - протеом или совокупность белков, как его называют. Подробнее об этом в нашем материале На лестнице, ведущей на тот свет, ученые насчитали всего три ступени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биопринтинг: Когда появятся «напечатанные» человеческие органы, пригодные для пересадки

О перспективах биопринтинга рассказывает Юсеф Хесуани, соучредитель и управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions, наиболее продвинутой в этой области (подробнее)

Ученые обнаружили потрясающее сходство человеческого мозга и тестикул

О чем думают разумные яички (подробнее)