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Наука16 июня 2021 7:00

Научный факт: За два месяца можно помолодеть на три года

Феноменальные результаты приносят правильное питание и физические нагрузки
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Если бы получалось каждые два месяца омолаживаться на три года, то за год можно было бы скинуть аж 18 лет!

Если бы получалось каждые два месяца омолаживаться на три года, то за год можно было бы скинуть аж 18 лет!

Фото: Shutterstock

Крутите педали, пока концы не отдали

Вести здоровый образ жизни (ЗОЖ) и в самом деле полезно. Правильное питание в сочетании с продолжительным сном и регулярными занятиями фитнесом – особенно, если помимо силовых упражнений еще и бегать, ходить или крутить педали, благотворно действуют на организм.

Но каким образом этот пресловутый ЗОЖ способствуют оздоровлению и даже, как уверяют некоторые, омоложению? За счет чего? Ответы частично дали шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме (Karolinska Institute). Их исследования продемонстрировали: дело - в наших генах, которые начинают работать иначе. А то и вовсе местами видоизменяются.

- Иным становится характер модификаций нашей ДНК, - вторят шведам их американские коллеги.

Как выяснили исследователи, от регулярных нагрузок, к примеру, происходят так называемые эпигенетические изменения - те, в результате которых одни гены становятся более активными, а другие, наоборот, пассивными. Запускает подобные процессы метилирование ДНК – а именно, присоединение метильной группы, состоящей из одного атома углерода и трех атомов водорода (CH3) к молекуле ДНК. На последовательность ДНК это никак не влияет. Однако работа генов – их так называемая экспрессия - меняется. Какие-то гены выключаются, а какие-то включаются. От этого они становятся то более, то менее отзывчивыми к биохимическим сигналам тела.

Активные гены синтезируют белки, которые вызывают ту или иную физиологическую реакцию во всем организме. Пассивные – ничего не синтезируют, что тоже не проходит бесследно.

Шведские ученые, по сути, выяснили, как связаны физкультура и метилирование. В их экспериментах участвовали три десятка здоровых мужчин и женщин, которые три месяца крутили педали велотренажеров. Крутили только одной ногой – экспериментаторы хотели видеть более выраженные изменения, связанные с упражнениями.

У испытуемых брали анализы до начала тренировок и после - через три месяца. Они показали: у «нагруженных» метилирование ДНК изменилось. Активнее пошел синтез белков, улучшился метаболизм, оптимизировался энергетический баланс, снизились воспалительные процессы в мускулатуре, от которых она чаще всего приходит в негодность. Так люди и стали здоровее.

Стрелки биологических часов можно перевести назад

Изыскания шведов продолжили американцы из Института функциональной медицины в Вашингтоне вместе со своими коллегами из Израиля и Канады. Они тоже озаботились метилированием и, соответственно, процессами эпигенетических изменений. Но пошли чуть дальше, решив экспериментально изучить влияние на здоровье и биологический возраст не только физических упражнений, но еще и «правильного» питания.

- По эпигенетическим часам, получившим название DNAmAge, встроенным в каждый организм, можно определить биологический возраст, который не всегда соответствует календарному, - говорит Кара Фицджеральд (Kara N. Fitzgerald), руководившая исследованиями. - Надо только оценить степень метилирования.

Ученые привлекли к экспериментам 43 мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Половина из них занимались спортом – два месяца без перерывов, не менее, чем по 30 минут в день. Спали не менее, чем по 7 часов в сутки, дышали по системе йогов, расслабляясь таким образом. При этом испытуемых ограничили в потреблении животных белков и углеводов. В основном они налегали на зеленые овощи, капусту, орехи и семена, на растительные БАДы, сдобренные молочнокислыми бактериями.

Схема питания участников экспериментов была близка к умеренному интервальному голоданию, при котором нельзя было есть 12 часов - с 7 вечера до 7 утра.

Эпигенетические изменения, произошедшие в организме, ученые оценивали, сравнивая образцы ДНК, взятые из слюны до начала экспериментов и после.

Результат: за те два месяца, пока мужчины придерживались рекомендованного ЗОЖ, их эпигенетические часы «отстали» на 1,96 года. То есть, испытуемые не старились, а, наоборот, молодели - почти на два года.

У мужчин в контрольной группе, которые ничего в своей жизни не меняли – к спорту не приобщались и продолжали есть всякую «дрянь», «стрелки» ушли на 1,27 года вперед. То есть, «бездельники» на столько же состарились.

В среднем разница между двумя группами составила 3,23 года. Значит, начав вести ЗОЖ, мужчины, в итоге, стали более, чем на 3 года моложе, чем им было написано на роду.

Кира Фицджеральд и ее коллеги верят, что получили убедительное «доказательство обращения эпигенетического процесса старения вспять в рамках контролируемого клинического исследования».

Испытуемых заставляли работать одной ногой.

Испытуемых заставляли работать одной ногой.

Фото: Shutterstock

А В ЭТО ВРЕМЯ

Да пребудет с бабками сила. И мышечная масса

Австралийские ученые из Университета Дикина (Deakin University), удостоверились, что «оздоровительное метилирование», спровоцированное физическими нагрузками, оказывает благотворный эффект в любом возрасте.

В экспериментах, которыми руководил Робин Дэйли (Robin Daly), участвовали сто женщин весьма преклонного возраста - от 60 до 90 лет. Занимались силовыми упражнениями.

Половина «качков» сидели при этом на специальной диете – не растительной. Наоборот, они ели много красного нежирного мяса.

Последующие анализы продемонстрировали: белковая пища отнюдь не вредна для пожилых. Равно, как и силовые упражнения. Просто ходить, как советуют многие, недостаточно.

Качаться можно до самой смерти, а накачаться - в любом возрасте.

Качаться можно до самой смерти, а накачаться - в любом возрасте.

Фото: Shutterstock

Все престарелые «качки», участвовавшие в экспериментах Дэйли, стали бодрее и сильнее. Но у тех, которые ели еще и много мяса, прирост силы и мышечной массы был примерно на 20 процентов больше, чем у их «не мясных» соперниц.

К тому же у «мясных» улучшился гормональный фон и активность мозга.

КСТАТИ

Как определить биологический возраст человека

О том, сколько человеку лет на самом деле, можно судить еще и по белкам, которые содержатся в его крови. В этом ученых из Медицинской школы Стэнфордского университета (Stanford University School of Medicine) убедили анализы, взятые более чем у четырёх тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 95 лет. Каждому возрасту, как выяснилось, соответствуют свои белки. Точнее их набор - протеом или совокупность белков, как его называют. Подробнее об этом в нашем материале На лестнице, ведущей на тот свет, ученые насчитали всего три ступени.

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