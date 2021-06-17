«Школа губернаторов» и министров готовит

«КП» обратилась за комментарием к директору по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктору Потуремскому. Фото: znamkaluga.ru

Четыре года существует программа развития российского кадрового резерва. Глава государства, который в четверг, 17 июня, в режиме видеоконференции встретился с выпускниками «школы губернаторов», как называют ее в народе (да и сами учащиеся между собой) поприветствовал выпускников. Российский лидер не без удовольствия отметил, что эта программа смогла объединить талантливых управленцев со всех концов страны.

- Современное качество управления, прежде всего – государственного управления – один из ключевых факторов общего успеха, - подчеркнул руководитель страны, - И в развитии регионов, и в реализации стратегических планов, нацпроектов, и в обеспечении глобальной конкурентоспособности России в целом.

Президент особо отметил, что из более чем 300 выпускников пять стали федеральными министрами, почти четыре десятка возглавили различные субъекты Российской Федерации и примерно столько же трудятся заместителями министров. Ну, а мэров и топ-менеджеров крупных компаний и не сосчитать.

«КП» обратилась за комментарием к директору по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктору Потуремскому:

- Путин напомнил впечатляющие цифры того, сколько выпускников возглавили регионы и даже министерства — это главный итог? Мы ведь еще не знаем, насколько эффективно они управляют?

- Об эффективности вполне уже можно говорить. Кроме того, что выпускники, скажем, показывают свою состоятельность, в том числе, в кризисных регионах. Таких, например, как Севастополь, Чита, Сахалин. Можно еще приводить примеры. Они заходили в эти регионы в непростой ситуации и достаточно эффективно справлялись. Достаточно вспомнить господина Развожжаева и севастопольскую ситуацию. Другой момент — это справедливый социальный лифт. Который действует по прозрачным, понятным правилам. Студенты школы губернаторов имеют еще дополнительный запас прочности — они пересекаются с другими кадровыми конкурсами, например с «Лидерами России». Потому говорить про успешные итоги по результатам четырех лет уже можно.

- Президент упомянул, что тут изучаются лучшие отечественные и зарубежные практики. Но ведь известно, что русскому хорошо то немцу смерть — чей опыт может пригодится на наших просторах?

- Я не большой специалист по международным проектам, но как социолог могу сказать, что среди трендов в части политики и государственного управления поговорка про «русскому хорошо немцу смерть» — она не очень работает. Не нужно ставить эту границу. Практически те же тенденции, которые сейчас складываются в международной политике, они ровно также действуют и во внутренней политике страны. Анти-истеблишмент. настроение недоверия к правящему классу, все вещи связанные с ковидом и пост-ковидом — тут не имеет значения, происходит ли это в России, в Америке или в Азии.

- Губернаторы и мэры —это понятно, а вот топ-менеджеры крупных компаний, разве у них схожие принципы работы?

- Специфика есть. Госслужба обладает своей, управление компаниями — своей. В этом смысле универсальность выпускников показывает, что мы имеем дело с правильно отлаженной образовательной машиной. Это показатель школьности в хорошем смысле и качества образования

- Из недавних назначений - Артем Здунов в Мордовии и Вячеслав Гладков в Белгороде?

- Кроме того, в этом году еще были назначенцы в Дагестан, Ульяновске, Республика Тыва.

- Проект никто закрывать не собирается...

- Хорошо отлаженная, отлично работающая, современная, на международном уровне образовательная система будет сохранена и, надеюсь, продолжит работу.

А вот взгляд изнутри от эксперта и преподавателя «Школы губернаторов» Владимира Соловьева:

- Что важнее — число высших управленцев-выпускников, или нечто более глобальное?

- Итог намного шире, чем число министров, губернаторов и мэров. Основные задачи их — выстраивать межведомственные взаимодействия. И внутри министерств, и между ведомствами и регионами. Кадровый резерв позволяет выстроить отношения, которые в разы ускоряют коммуникацию. И скорость решений увеличивается в разы. Устанавливаются единые стандарты, по котором все работают. Плюс устанавливаются в хорошем смысле неформальные связи. Если нет личного контакта ты вынужден даже срочные вещи запускать по большому кругу, через громоздкий документооборот. Но сейчас скорости должны быть другими. И тут формируются и система, и нормальные человеческие отношения.

- Программа обучения складывалась опытным путем?

- Идея была взять все самое лучшее. Когда к вам приходят представители правительства, крупнейших компаний и делятся своим часто уникальным опытом, это позволяет в дальнейшем избегать их ошибок. Из практик лучших бизнес-школ брали опыт проживания вместе и переживания каких-то испытаний. Погружение полное — это формирует атмосферу взаимодействия.

- Четвертый выпуск должен стать самым сильным?

- Все выпуски разные. На первом потоке шли в неизвестность, на нем все отрабатывалось и испытывалось. К четвертому уже опыт набрали. А из-за ковида пришлось придумывать и технологии не только очного обучения. Каждый поток уникален и использует опыт предыдущих. В высшей школе хорошо действует система обратной связи. Наша программа оказалась впереди многих бизнес-программ.

Для России нужны не сотни, а тысячи управленцев, подготовленных по единым стандартам имеющих мощную школу. Это поможет стране в целом.