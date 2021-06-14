Андрей Малахов с особым шиком отметил долгожданное событие с женой

Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились 10 лет назад Фото: Instagram.com

В семье Андрея Малахова большая радость. Телеведущий и его супруга Наталья Шкулева принимают поздравления. Супруги отметили знаменательную дату - 10 лет назад они поженились в Версальском дворце в Париже.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева не только одна из самых красивых пар шоу-бизнеса. Крепкому браку знаменитостей не нарадуются многочисленные поклонники. На днях звездные супруги отметили годовщину свадьбы.

Сначала Малахов и Шкулева отметили важное событие дома. Они по-семейному распивали шампанское на кухне. Шоумен появился перед супругой в нижнем белье. "Вот так, друзья, проходят десять лет совместной жизни. Украшение на груди у Кисуни. Муж в трусах", - делился Андрей.

Однако позже супруги отметили розовую свадьбу с особым шиком. Знаменитости устроили роскошное торжество в одном из столичных ресторанов французской кухни. Арендованное заведение славится своими высокими ценами. При самых скромных подсчетах телеведущий заплатил за банкет не менее полумиллиона рублей. Заведение оформили в розовых тонах. Столы украсили букетами из нежнейших пионов и роз. Гости тоже нарядились в розовое.

На праздник пригласили многих российских знаменитостей, в числе которых оказались Александр Серов и Анита Цой. "Дорогие Наташа и Андрей! Спасибо за красивое торжество на вашей розовой свадьбе! Вы подарили нам чудесный вечер и добрую память на долгие времена. Будьте здоровы, любимы и счастливы!", - написала в блоге Анита.

Шкулева облачилась в бело-розовое струящиеся платье с принтом из цветов и элегантные туфли в тон. Малахов появился на празднике в белых брюках, светло-розовой сорочке, розовом пиджаке и модных кроссовках. Поклонники в один голос отметили, что супруги светились от счастья.