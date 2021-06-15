Психолог дал советы, как избавиться от страха перед вакцинацией. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вакцинация - главное оружие против COVID-19. По заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет может быть сформирован в России уже к сентябрю, для этого нужно, чтобы антитела к коронавирусу были у 69 миллионов граждан. Да и выбор вакцин – один из самых широких в мире. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор») и «КовиВак» (Центр имени Чумакова). Однако многие делать прививку боятся, даже несмотря на то, что эффективность вакцинации подтверждена клинически.

Как сделать свой выбор, как избавиться от страха перед прививкой? «Комсомолке» рассказала практикующий психолог, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ, доктор психологических наук Марина Розенова.

- Чтобы страх прививки ушел, важно, чтобы вы сами приняли на этот счет взвешенное и обоснованное решение, - говорит эксперт.

Негативное переживание, когда делаешь что-то из-под палки, не по доброй воле, действительно может спровоцировать отрицательные последствия для здоровья. Наша психика очень сложным образом регулирует органический баланс в теле.

- Если мы очень сильно боимся или если есть сомнения, то прививка может пойти не так, как должна. То есть, могут быть последствия, которых не было бы, если бы мы действовали в более спокойном состоянии, - считает Марина Розенова.

НУ, ПОДУМАЕШЬ УКОЛ...

Самый простой способ, составить список аргументов «за» и «против» на листочке. Поделите лист на две колонки. В одном столбике запишите все аргументы в пользу того, «Почему я делаю прививку». В другом – аргументы «Почему я не делаю прививку». Формулируйте именно так, в настоящем времени.

- Найдите свои аргументы «за». Внимательно послушайте и почитайте экспертов, особенно, независимых, тех, которые не заинтересованы в продвижении вакцины. Это могут быть медики, биологи. Взвесьте те риски, которые несет то, сделаете ли вы прививку, или не сделаете, лично для вас. Оцените свое состояние здоровья, как хронические заболевания, которые могут быть, так и недавно перенесенные болезни, и актуальную ситуацию, - говорит Марина Розенова. – Во второй колонке запишите аргументы «Почему я не делаю прививку». Например, если вы простужены, то это явное противопоказание против прививки именно сейчас, сначала нужно выздороветь.

Будьте внимательны к себе, призывает наш эксперт. Вы знаете, насколько ваш организм может быть уязвим перед инфекциями, поэтому, возможно, перед прививкой стоит отвести время для того, чтобы пропить курс витаминов, для того, чтобы укрепиться, отрегулировать свое питание.

- Когда мы чувствуем себя сильными, и нашему иммунитету легче, - продолжает Марина Розенова. - Не принимайте решение мгновенно, дайте себе время на тщательный и взвешенный анализ. На то, чтобы записывать аргументы «за» и «против». Работайте со сбором аргументов и их анализом несколько дней. Быть может, вам понадобиться на это неделя. Даже пока вы проделываете эту работу, вы уже становитесь увереннее.

ДЕНЬ ТИШИНЫ

Если столбики «за» и «против» примерно равные, то подождите с решением. Решение нужно принять ответственно, спокойно. Это позволит потом, после того, как прививка сделана, просто следить за своим состоянием, но не думать в страхе: «Ой, что же будет».

- Когда у вас в колонке «Почему я делаю прививку» окажется больше аргументов, еще раз посмотрите на всю картину целиком и затем дайте себе день тишины. Не думайте об этом вопросе, ничего не анализируйте, никого не слушайте. И после этого дня тишины решение окончательно оформится и оно будет рациональным, обоснованным, что стабилизирует и эмоциональное состояние, а значит – и органические процессы в теле, - говорит психолог.