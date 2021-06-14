Джо Байден рассказал, что на самом деле думает о России и Путине

Больше всего вопросов на пресс-конференции было к президенту США Джо Байдену. Фото: REUTERS

В Брюсселе завершился очередной саммит НАТО, по итогам которого президенты стран-членов альянса дали совместную пресс-конференцию. Больше всего вопросов у журналистов, как и ожидалось, было к президенту США Джо Байдену. И чуть ли не все касались России и предстоящей встрече Байдена с Владимиром Путиным.

«Комсомолка» выбрала самые важные высказывания американского лидера.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

- Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией. Я уже говорил об этом, и скажу об этом президенту Путин во время наших переговоров в среду в Женеве – есть области, в которых США и Россия могут сотрудничать к общей выгоде. Но мы будем отвечать на ее вредоносную активность. А в последнее время мы видим рост такой активности в киберсфере. Россия, а вместе с ней и Китай, явно пытается вбить клин между союзниками по НАТО. Там, где наши позиции расходятся, нужно уточнить, где проходят «красные линии».

О ПУТИНЕ

- Вы знаете, что я уже встречался с ним лично. Мое мнение: это умный, жесткий человек. Он достойный противник. Когда мне задали тот самый вопрос, считаю ли я Путин убийцей, я был честен. Но, думаю, это не имеет особого значения в смысле предстоящей встречи в Женеве.

О НАВАЛЬНОМ

- Если Алексей Навальный умрет в тюрьме, это станет настоящей трагедией. Для всего мира это будет красноречивым сигналом, что Москва не намерена соблюдать права человека. Если это случится, это, несомненно, повредит отношениям России с остальным миром, в том числе и с Соединенными Штатами.

О ВСТУПЛЕНИИ УКРАИНЫ В НАТО

- Мой ответ – нет. Все дело в соответствии критериям. Украинцам нужно в первую очередь избавиться от коррупции, а также соответствовать другим требованиям. В этом случае Киев получит от руководства альянса конкретный план действий. Ситуация с перспективами Украины в НАТО прояснится в будущем, а до того мы намерены делать все возможное, чтобы эта страна была способна сопротивляться агрессии России. При этом ситуация в Донбассе не должна стать препятствием на пути вступления Украины в НАТО.