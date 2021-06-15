Набожная Бузова находится в шоке после сокрушительного удара

Поющая ведущая обратилась к поклонникам Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Бузова выступила с заявлением после истерики, которую она закатила в прямом эфире. Телеведущий Дмитрий Губерниев поинтересовался у поющей ведущей, перестала она пить коньяк по утрам или нет. Такого сокрушительного удара звезда "Дома-2" не стерпела.

"Так хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки… Мы много говорим, и иногда в этом есть смысл… Но слова «некоторых» меня по сей день приводят в шок", - обратилась Ольга Бузова к публике.

Артистка призналась, что все может понять, пережить и простить. "Но мужское хамство в прямом эфире - мое сердце, воспитание, религия не принимает! Для меня это дно!", - сказала, как отрезала знаменитость.

Напомним, Ольга Бузова стала гостьей эфира, посвященного выступлению российской сборной на Ерово-2020. Во время беседы Дмитрий Губерниев поинтересовался у певицы, какой футбол она поддерживает, а потом и вовсе спросил про коньяк по утрам.

Рыдающая Ольга срывающимся от слез голосом пристыдила Дмитрия: "Как не стыдно?! Я знала, что так закончится. Так нельзя. Коньяк? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя. Я сейчас лечусь, господи, я перенесла сложнейшую операцию. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете в комментариях как мальчишка, писака".

На что Губерниев ответил: "Спасибо, Ольга! Нет, не перестали…". А чуть позже в своем блоге извинился перед певицей. "Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо. В эфире держалась стойко, молодец!", - заявил телеведущий.