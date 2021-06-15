Путин о душе, дурачке и кривой роже

«КП» собрала крылатые фразы президента из его интервью американскому каналу NBC Фото: REUTERS

14 июня Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC. Журналист Кир Симмонс полтора часа спрашивал президента об отношениях России и США, Навальном, будущем преемнике и даже убийствах. «Комсомолка» собрала самые яркие ответы российского политика.

ПУТИН О ГЛАВЕНСТВЕ США В НАТО

Я тоже себе представляю, как идёт там дискуссия. Понятно, что всё решается консенсусом, но всё-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень так, аккуратно, скажем.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И АМЕРИКИ

У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы.

«ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ» АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Всё время (американские власти – ред.) говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость?

БАЙДЕН СКАЗАЛ, ЧТО НЕ УВИДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ДУШИ

Насчёт души это в церковь, пожалуйста.

НА ОБВИНЕНИЯ РОССИИ В КИБЕРАТАКАХ

На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?

РОЛЬ РОССИИ В КИБЕРАТАКАХ НА США

Теперь какая-то кибератака на мясокомбинат какой-то. Потом на крашеные яйца, скажут, атака совершена, понимаете? Это просто превращается в какой-то фарс, бесконечный фарс.

В США ЗАКОНЫ ОБ ИНОАГЕНТАХ ЖЕСТЧЕ, ЧЕМ У НАС

У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, если рожа кривая. Это к вам лично не имеет никакого отношения, но если нам кто-то что-то ставит в вину, вы посмотрите на себя, вы там себя в зеркале увидите, а не нас.

БЫЛ ЛИ ПРИКАЗ УБИТЬ НАВАЛЬНОГО?

Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать.

ОШИБКА ГОРБАЧЕВА, НЕ ПОТРЕБОВАВШЕГО ГАРАНТИИ НЕ РАСШИРЕНИЯ НАТО

Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге.

РОССИЯ ПРОВОДИТ УЧЕНИЯ БЛИЗКО К ЧУЖИМ ГРАНИЦАМ

Представим себе, что мы бы свои войска послали бы в непосредственную близость к вашим границам, как бы вы отреагировали? Мы же этого не делали, мы на своей территории. Вот вы на Аляске проводили ну и дай вам бог здоровья! Но вы-то приехали через океан к нашим границам, привезли тысячи солдат и тысячи единиц техники. И вы считаете, что мы ведём себя агрессивно, а вы нет. Здрасьте, приехали.

ОБ АРЕСТАХ РОССИЯН В США

США в последние годы взяли практику в третьих странах отлавливать граждан России, тащить их в нарушение всех норм международного права к себе и сажать в тюрьму.

ПОЧЕМУ В РОССИИ ПОСАДИЛИ АМЕРИКАНЦА ТРЕВОРА РИДА

Он напился водки, драку устроил, подрался с полицейскими. Что здесь обидного-то? Ну бывает так в жизни, ничего такого страшного здесь нет. Ну что, и с нашими мужиками бывает: водки махнут себе да в драку. Что такого-то? Ну нарушил закон, посадили в тюрьму его. А у вас бы, если он подрался с полицейскими, его бы просто застрелили на месте, вот и дело с концом, не так ли?

О ЗАКЛЮЧЕНИИ НАВАЛЬНОГО

Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осужден российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много. Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется «принцип наибольшего благоприятствования», не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором вы упомянули, это тоже касается.

ПРО ВОЗМОЖНУЮ УГРОЗУ КИТАЯ

Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединённых Штатах. Вам об этом разве ничего не известно?

ОТВЕТ НА РЯД ВОПРОСОВ О ПОЛИТИКЕ КИТАЯ

Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике. И Ваши вопросы тоже связаны с этим.

КАК БЫ РОССИЯ РЕАГИРОВАЛА НА КИТАЙСКУЮ ВОЙНУ ЗА ТАЙВАНЬ

Как мы часто говорим, в политике неуместно сослагательное наклонение. Поэтому «если бы, что бы, кабы» я не могу комментировать ничего, что не является реалиями сегодняшнего мира.

НЕ РУХНЕТ ЛИ ВЛАСТЬ ПРИ ПРЕЕМНИКЕ ПУТИНА?

И почему всё это должно рухнуть? Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны.

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