С могилы режиссера Сергея Бондарчука исчез памятник Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Сергей Бондарчук скончался 20 октября 1994 года в 74 года. Знаменитый режиссер был похоронен на Новодевичьем кладбище. Спустя 15 лет рядом с отцом упокоилась актриса Алена Бондарчук, умершая от рака в 2009 году. В 2020 году на 94-м году жизни умерла вдова Сергея Федоровича и мама Алены - актриса Ирина Скобцева. Артистку похоронили рядом с близкими. На месте захоронения отца и дочери был установлен мемориальный комплекс из белого мрамора. Однако теперь памятник с могилы Бондарчука исчез.

Сергей Бондарчук умер более 26 лет назад. Причиной смерти режиссера стал инфаркт. Похоронили Сергея Федоровича на 10-м участке Новодевичьего кладбища. Спустя время на могиле установили белый мраморный бюст работы скульптора Льва Кербеля. Но в 2015-м, в год 95-летия режиссера, монумент перенесли на Аллею звезд. Тогда Ирина Скобцева начала переговоры со скульптором о новом памятнике.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Семья решила объединить могилы режиссера и его дочери Алены Бондарчук, умершей в 2009 году в 47 лет, единым мемориальным комплексом из белого мрамора. На захоронения положили одинаковые плиты. В центре поставили высокий памятник в форме креста и две памятные стелы в виде низких прямоугольных тумб с выгравированным изображением православного креста и именами усопших. На землю уложили газон, а от других могил отгородили белым бордюром.

На днях корреспондент kp.ru посетил могилы Бондарчуков. На местах погребения Скобцевой и Алены Сергеевны есть цветы. А вот о том, что между ними покоится великий режиссер, нет никакой информации. Памятник с погоста исчез. Сама могила засыпана песком, а из земли сиротливо торчат штифты.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вполне возможно, что родные решили переделать часть комплекса, так как теперь здесь появилась и могила Ирины Константиновны. Члены семьи не делятся мыслями на сей счет.

Тем временем не так давно стало известно, что на могилах Ирины Константиновны и Алены Сергеевны стали находить загадочные письма. В посланиях незнакомцы цитируют Святое Писание и стараются утешить членов актерской семьи, потерявших родственников.