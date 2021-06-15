«Плакала, когда узнала»: Дочь больной раком Заворотнюк в шоке от бестактности врачей

Анну Заворотнюк очень ранят вопросы о здоровье ее мамы. Фото: Инстаграм.

Два года назад у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию. С тех пор жизнь ее семьи полностью переменилась. Близкие звезды «Моей прекрасной няни» не делятся информацией о ее здоровье. Неудивительно, что поклонникам актрисы хотелось бы знать, как она себя чувствует. Однако их вопросы порой больно ранят дочь актрисы Анну. Девушка призналась, что иногда ей хочется стать невидимкой, чтобы избавиться от назойливых расспросов.

В Инстаграме дочь Заворотнюк рассказала, что на днях стала жертвой бесцеремонности медиков. Анна пришла в клинику на обследование – и ее тут же начали расспрашивать о здоровье мамы. Эти вопросы довели девушку до слез, и она решила поделиться своими эмоциями с подписчиками.

- Это так странно, когда многие люди вокруг, знают о том, что происходит у тебя в жизни. Знают, кто ты. На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины врача в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается. «А это правда что пишут? А то, а сё? Ой, я прям плакала когда узнала.». Когда узнала, плакала я, - написала Анна.

Девушка не желает, чтобы посторонние люди вторгались в ее частную жизнь. Она благодарна друзьям за то, что они ведут себя очень деликатно – в отличие от чужих.

- Я понимаю когда спрашивают друзья и очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой, - посетовала дочь звезды.

Анна призналась, что иногда ей хочется стать невидимкой, чтобы избавиться от назойливых расспросов. Фото: Инстаграм.

Ранее Анна рассказала, что уже полтора года лечится от депрессии. Ей пришлось обратиться к психологу после того, как Анастасия Заворотнюк начала бороться с раком. Девушка призналась, что мамин диагноз стал для нее очень тяжелым испытанием и большим горем для всей семьи.

- Случилась страшная болезнь моей мамы, которая перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Я узнала, что такое настоящая депрессия. Я безмерно благодарна людям, которые вытащили меня за шиворот с самого дна, - рассказала Анна.

Девушка отметила, что консультации врача помогают ей сохранять душевное равновесие. Психотерапия спасает ее от черных мыслей, поэтому она продолжает сеансы.

- Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели, - рассказывала Анна в Инстаграме. - Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу.

Напомним, Анастасия Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию, сейчас у нее наступила ремиссия. Анастасию поддерживают муж – Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, которой в октябре прошлого года исполнилось два года.