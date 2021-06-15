Ани Лорак сияет от счастья на дне рождения дочки рядом с мужем-изменщиком

Поклонники подозревают, что Ани Лорак воссоединилась с бывшим мужем Муратом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ани Лорак устроила грандиозный праздник по случаю 9-летия своей дочери Софии. Поклонников звезды особенно порадовало, что на празднике присутствовал и отец девочки – турецкий бизнесмен Мурат Налчаждиоглу. 42-летняя певица не афищирует свое воссоединение с бывшим мужем и упорно игнорирует все расспросы журналистов на эту тему. Однако артистку то и дело замечают вместе с Муратом. Возможно, что экс-супруги просто поддерживают хорошие отношения ради дочери, но поклонники все же уверены, что они снова стали парой.

Артистка устроила для своей дочери масштабную вечеринку с аниматорами, веселыми развлечениями и огромным тортом. Праздник посетили известные артисты, знаменитые друзья семьи и, конечно, отец Софии. В Инстаграме певица поделилась самыми яркими моментами праздника. Подписчиков звезды особенно впечатлил огромный многоярусный торт, изготовленный специально для именинницы. Кондитерский шедевр был украшен фотографиями Софии и фигурками героев любимых мультфильмов девочки. Почетное место на торте заняла фотография именинницы с родителями - Ани и Муратом.

Мурат Налчаждиоглу в сториз поделился несколькими видео, снятыми на празднике дочки. Судя по кадрам, София была рада видеть папу, с которым проводит много времени, несмотря на развод родителей.

Ани устроила для дочки грандиозный праздник. Фото: Инстаграм.

Поклонники в комментариях обсуждают то, как шикарно выглядит певица. Многие отметили, что Ани светится от счастья. Напомним, артистка развелась с турецким бизнесменом в 2019 году после его измены. А в апреле этого года Ани вновь появилась вместе с ним на публике. Экс-супруги вместе пришли на именины дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Гости вечера с удивлением наблюдали, как Ани танцевала в объятиях Мурата под песню «Я люблю тебя до слез» в исполнении Киркорова. Судя по всему, певица и ее бывший муж решили воссоединиться ради дочки.

Как раз за неделю до вечеринки (и это сложно считать совпадением) Мурат дал журналистам покаянное интервью, в котором рассказал о причинах своего развода с Ани. По словам турка, его затянула тусовочная жизнь и киевские ночные клубы. Певица развелась с ним после того, как Мурата сфотографировали в ресторане в объятиях модели Яны Беляевой. По слухам, пока Ани ездила на гастроли и зарабатывала деньги для семейного бюджета, Мурат закрутил роман с красоткой-тусовщицей и даже снял ей квартиру. Узнав об этом, Лорак подала на развод.

В своем интервью Мурат признал, что совершил ошибку. Он пытался вымолить у жены прощение, но она все равно ушла от него.

- Очень много сплетен было, много разных разговоров. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно. 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи, - рассказал Налчаджиоглу.

Поклонники в комментариях обсуждают, как шикарно выглядит певица. Многие отметили, что Ани светится от счастья. Фото: Инстаграм.

По словам мужчины, после развода он многое осознал и изменился. Мурат старается видеться со своей дочкой Софией как можно чаще.

- Ребенок не должен отвечать за родительские ситуации, — отмечает он. — Слава богу, мы это все решили. Мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки.