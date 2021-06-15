Бывшая жена Гусинского поделилась унизительными воспоминаниями о совместной жизни с олигархом

Бывшая супруга Владимира Гусинского описала семейную жизнь с олигархом. Фото: Роман Денисов ТАСС + Личный архив

Жена бывшего российского медиамагната Владимира Гусинского Елена в соцсети начала публиковать цикл воспоминаний о совместной жизни с олигархом, владевшим телеканалами НТВ, ТНТ, создателем акционерного общества Группа «Мост», а также являвшимся соучредителем ряда печатных изданий.

На данный момент супруги не находятся в официальном разводе, но уже давно проживают порознь: Владимир Гусинский – в Испании, Елена, судя по данным, указанным в ее аккаунте Facebook, в США.

По словам бывшей жены Гусинского и матери троих его сыновей, главными проблемами в семье были неверность олигарха, а также его рукоприкладство.

В какой-то момент, по утверждению женщины, она не выдержала и начала давать мужу сдачу.

– Он замахнулся на меня кулаком, но ударить не успел, – пишет Елена. – Ему на голову со всей силы обрушилась бутылка советского шампанского. Олигарх покачнулся, охнул и осел, а у меня в руке осталась «розочка», которой, не раздумывая, я и нацелилась ему в рыло, которое и «без розочки», мягко говоря, не «фонтан», поэтому терять ему особо нечего, кроме денег на пластическую операцию. Он отшатнулся, отполз, вскочил на ноги и... побежал.

Также Елена обнаружила, что у сравнительно обеспеченного мужа – дешевые вставные челюсти.

«Удар ногой моей пришелся ему как раз между глаз. Нет, нос у него не сломался, но искры из глаз, я думаю, посыпались, ослепив и без того жалкое животное. Которое наконец-то обнаружило, что у него вместо зубов протезы на присосках», - пишет она.

Вскоре после этого муж начал угрожать ей разводом, отнял машину и заблокировал банковскую карту. Кроме того, по словам Елены, именно описанный случай привел к тому, что супруги начали жить раздельно.