Все начиналось с памперсов для отказников: История одного фонда, спасающего тысячи детей по всей России

Фото: Фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам"

В 2004 году Елена Альшанская - будущая глава благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" - оказалась вместе со своей маленькой дочкой в одной из подмосковных больниц и в какой-то момент увидела за стеклом детей-отказников, услышала их плач и поразилась тому, что к ним никто не подходит. Малыши были по сути предоставлены сами себе круглосуточно, и такое могло продолжаться месяцами - без прогулок и внимания взрослых. Тогда Елена написала пост в "Живой журнал" с призывом привезти этим малюткам хотя бы памперсы. А в процессе обсуждения выяснилось, что это проблема не одной больницы, а многих.

Люди начали объединяться, и все это в начале превратилось в движение добровольцев, которые просто привозили памперсы. Потом стало понятно, что чаще всего ребятишки остаются одни, потому что их семье вовремя не помогли. Мама могла бы сохранить ребенка, могла бы его воспитывать, но при какой-то поддержке. В 2007 спектр обозначенных участниками движения проблем, связанных с детьми-сиротами, стал просто огромен. И тогда Елена Альшанская зарегистрировала фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА

Помощь детям-сиротам в больницах и приютах

- Первое направление работы - это то, с чего все и началось. Помощь детям в учреждениях - не только в больницах, но и в детских домах. В начале занимались довольно примитивными, как оказалось, вещами - развлекательными. Волонтеры приезжали и устраивали мастер-классы, движухи. Через какое-то время мы поняли, что это все детям, конечно же, не помогает, что нужно заниматься другими вещами, - рассказала kp.ru о работе фонда его пиар-менеджер Маркечко Оксана.

Детям, в первую очередь, был необходим взрослый, который постоянно будет рядом. И тогда волонтеры начали заниматься наставничеством - помогать детям-сиротам в получении образования.

- Запустили проект "Дистанционное образование". В нем участвуют дети, которым можно помочь подтянуться по учебе, чтобы они могли поступить потом не только на маляра, а туда, куда хотят. Стали договариваться с компаниями, которые рассказывают о профессиях с возможностью потом трудоустроиться, - рассказала Оксана Марченко.

Также вскоре после создания фонд начал заниматься помощью тяжелобольным детям-сиротам. Оплачивать им лечение, которое не входит в государственные квоты, предоставлять персональных нянь. Потому что персонала детских домов часто не хватает.

Помощь приемным родителям

- Второе направление работы - это, собственно, то, о чем наш ролик (был создан в рамках обучающего курса от "Комсомольской правды" и фонда президентских грантов - прим. ред.). Называется программа "Семейное устройство". Там очень много разных проектов, но основной - помощь приемным родителям во всех аспектах. Это школа приемных родителей, это консультации у психологов, юристов, логопедов. Это горячая линия, на которую можно позвонить, чтобы получить ответы на вопросы, связанные с семейным устройством, - рассказала пиар-менеджер фонда.

Кроме того, фонд помогает родителям приемных малышей с особенностями развития. Этот проект вырост из проекта помощи тяжелобольным детям и называется "Близкие люди". Пристраивая особенных ребятишек, волонтеры поняли, что их новоиспеченных родителей нельзя бросать вот так сразу. Потому что им очень тяжело на этапе адаптации, ведь детям необходима реабилитация и лечение.

Помощь кровным семьям - без приемных детей

Но и это не все, что делает БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", в том числе благодаря фонду президентских грантов. Важное место занимает оказание помощи кровным семьям (без приемных детей), которые находятся на грани отказа от своего ребенка. И это третье крупное направление работы фонда.

- По нашему опыту в 50% случаев можно помочь семье, и ребенок не попадет в детский дом. И сейчас у нас есть договор с роддомами. При сигнале об отказе от ребенка персонал роддома спрашивает у мамы - готова ли она поговорить с нашим психологом. Если она готова, приезжает специалист, задача которого выяснить настоящую причину отказа от ребенка. Даже не отговорить отказываться, а понять, почему она это делает. Если выясняется, что причина в безвыходной ситуации - это чаще всего бывает - то мы предоставляем ей какие-то варианты поддержки, исходя из индивидуальных потребностей, - поделилась с kp.ru Оксана Марченко.

Оказывается помощь и родителям, у которых могут забрать ребенка по разным причинам. Исключения составляют лишь семьи, члены которых находятся в состоянии зависимости - наркотической или алкогольной. И то - только потому, что у фонда нет на это ресурсов.

- Мы не смотрим ни на прописку, ни на национальность, ни на другие какие-то вещи. Главное условие - это, что семья действительно любит детей, нет насилия, - добавила пиар-менеджер.

Еще один вариант помощи таким семьям - приют для мам с малышами "Теплый дом".Это небольшой домик в Подмосковье, который фонд арендует. Иногда нуждающиеся попадают туда по сарафанному радио. А порой за помощью обращаются даже органы опеки.

- В доме могут уместиться не так много мам. В данный момент там могут жить шесть семей одновременно. И задача приюта в первую очередь дать женщине с младенцем выдохнуть, почувствовать себя в безопасности, получить крышу над головой и элементарные вещи - еду и питание для ребенка. Дальше задача приюта вместе с мамой выработать план ее выхода из ситуации, в которой оказалась. И мама обязана ему следовать. В среднем женщины проводят в доме около полугода. И выходят они в тот момент, когда понятен дальнейший маршрут, - пояснила Оксана Марченко.

Последний проект - уникальный. По словам, Оксаны Марченко, другого такого в России пока нет. Речь идет о помощи мамам с ментальными особенностями. Речь идет либо о подтвержденных диагнозах, либо неподтвержденных, но в любом случае вопрос во внимании к такой женщине со стороны общества и опеки. Потому что ведет себя она "как-то не так, как принято".

- Самый простой пример - у нас была семья, в которой у мамы случаются приступы депрессии. У нее диагноз шизофрения, и раз в полгода происходит срыв. В такие моменты она должна лежать в больнице. А через месяц все проходит, и следующие полгода все прекрасно. Но поскольку у нее ребенок - его отправляют в детский дом. Что происходит с мамой? Она слетает с катушек. Задача нашего фонда в такие моменты помочь маме и ее ребенку, максимально сгладить ситуацию. Например, детям может быть предоставлена няня. А когда мама возвращается - продолжается спокойная жизнь. И это логичный, гуманный, самый понятный вариант, - подчеркнула пиар-менеджер фонда.

Участие в законодательной работе

На настоящий момент подопечные фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" исчисляются тысячами. Помимо помощи нуждающимся напрямую, основательница движения Елена Альшанская пытается улучшить жизнь детей и через законодательные процессы. Так, например, она начала обсуждать принятие различных законов вместе с общественниками, и из этого выросла программа "Настроение ребенка". В 2014 году, благодаря работе Елены и юристов, удалось по всей России запустить реформу детских домов, которая продолжается уже семь лет.

- Сейчас детские дома стали местом временным, и персонал обязан каждый год пересматривать статус ребенка и либо рассматривать вопрос его возвращения в родную семью (необязательно к маме и папе), либо пристраивать в приемную семью. Не должно быть огромных казарм, должны быть маленькие квартиры с разновозрастными детьми. Персонал не должен часто сменяться, как раньше. Не больше восьми детей в одной группе, чтобы это было максимально похоже на семью, - рассказала о нововведениях Оксана Марченко.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Видео благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" вошло в число лучших по итогам обучения.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.