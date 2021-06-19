Как живут победители «Евровидения»: Вокалистка из Ирландии работает кассиршей, а украинка так и не сожгла себя

Украинская певица Руслана во время выступления на конференции по проблемам демократии, 2014 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда каждую весну начинается канитель со скандальным обсуждением «Евровидения», все забывают простую вещь - это всего лишь телешоу. Не Олимпиада, не чемпионат мира по футболу и даже не ЕГЭ. От победы в этом песенном конкурсе ровным счетом ничего не зависит. Иначе мы бы видели там лучших артистов мира. Но, как показывает практика, суперзвезд там практически не бывает, а локомотив мировой музыкальной индустрии Великобритания раз за разом терпит оглушительные провалы: в этом году страна набрала ноль (!) баллов - и от профессионального жюри, и от зрителей. «КП» собрала нескольких ярких победителей «Евровидения», чтобы наглядно показать очевидное - не надо относиться к этому шоу как к последней битве за путевку в жизнь. Большинству триумфаторов первое место никак не помогло. Не зря этот конкурс считают довольно местечковым.

«АББА» (Швеция, 1974)

Обычно все приводят в пример группу «АББА»: мол, посмотрите, как взлетели музыканты после победы на «Евровидении-1974». Но путь квартета в суперзвезды случился бы и без «Евровидения». Хит Waterloo, оценили бы его в песенном шоу или нет, тоже стал мегабомбой - дальше группа выдала пулеметную очередь из 18 хитов: Mamma Mia, Super Trouper и так далее. И все же «АББА» - исключение. Чуть ли не единственное. Коллектив до сих пор здравствует и в 2021 году планирует выпустить пять новых треков впервые за 27 лет.

Нив Кавана (Ирландия, 1993)

Нив Кавана. Фото: Lehtikuva/EAST NEWS

Нив Кавана выиграла конкурс с песней In Your Eyes, после чего стала телеведущей. При этом она продолжала петь и сочинять песни. В 2010 году Ирландия решила тряхнуть стариной и снова отправила Кавану на конкурс - певица заняла 23-е место. А в 2018 году муж артистки Пол Мегахи пережил ишемический инсульт во время выступления в городе Корке. В тот момент Нив выступала в другом месте. В итоге Мегахи с большим трудом восстанавливается, Кавана лишилась большинства доходов от концертов в прошлом пандемийном году и, чтобы прокормить семью, была вынуждена пойти работать... в супермаркет вместе с 17-летним сыном.

- Мой младший сын и я получили одинаковую работу, поэтому мы прошли один и тот же «вводный день» в магазине Tesco, - вспомнила в мае этого года победительница «Евровидения-1993». Она никому не хотела признаваться в этом, но после люди стали узнавать и фотографировать ее.

Александр Рыбак (Норвегия, 2009)

Александр Рыбак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский парень Саша Рыбак покорил «Евровидение», проходившее в Москве, игрой на скрипке во время исполнения песни Fairytale. Но остался локальной звездой - в России и СНГ, где участвовал в массе телепроектов и конкурсов («Славянский базар», «Фабрика звезд», «Минута славы», «Один в один» и другие»). На принципиально новый качественный уровень артист так и не вышел. В поисках былой славы Рыбак в 2018 году снова отправился на «Евровидение» от Норвегии, сыграл на виртуальных музыкальных инструментах, очень старался, но занял 15-е место. В итоге в прошлом году артист поступил в магистратуру Колумбийского колледжа в Чикаго.

«Лорди» (Швеция, 2006)

«Лорди». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые страшные фрики конкурса спустились на сцену «Евровидения-2006» прямиком из преисподней: в жутких масках, латексе, костюмах викингов и в дьявольском гриме. «Все, что нам нужно, - это молния, которая смертельно поразит лжепророков, этой ночью святые согрешат», - пели ребята в композиции Hard Rock Hallelujah. Группа так напугала Европу, что выиграла. Затем было переименование центральной площади в финском городе Рованиеми в площадь Lordi, масштабный европейский тур и даже номинация на еще одну ключевую поп-награду - MTV Europe Music Awards. И на этом всё. Фронтмен Томи Путаансуу признавался, что после триумфа музыканты годик поколесили с концертами, после чего осели на родине и стали маргиналами («виноват хип-хоп и гребаный ар-н-би»). Lordi наклепали десять альбомов. Последний - Killection - вышел в 2020 году после трехлетнего затишья.

Руслана (Украина, 2004)

Дерзкая украинская певица Руслана Лыжичко в 2004 году покорила судей и зрителей «Евровидения» номером Wild Dances c гуцульскими плясками в нарядах из шкур. Музыканты так отчаянно скакали в первобытном угаре, что на репетиции раскололи сверхпрочный стеклянный пол. После победы Руслана стала дико популярной - но на родине. Выпустила четыре студийных альбома, записала трек для популярнейшей видеоигры Grand Theft Auto IV и в 2011-м стала тренером украинского «Голоса». Запомнилась артистка больше политической борьбой во время «оранжевой» революции - она выступала в поддержку Виктора Ющенко, затем поработала советником премьер-министра Виктора Януковича, а на президентских выборах 2010 года поддерживала кандидатуру Юлии Тимошенко, став депутатом Верховной рады от блока «Наша Украина».

Руслана и Виктор Ющенко на Майдане, 2004 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В декабре 2013 года певица угрожала сжечь себя в центре Киева, «если не произойдут изменения», но слово не сдержала. Зато в 2014 году первая леди США Мишель Обама наградила Руслану премией The Women of Courage Award («Храбрые женщины»). В конце мая этого года артистка привилась южнокорейской вакциной AstraZeneca, после чего пробежала 12 километров вокруг озера в доказательство отличного самочувствия. Современное «Евровидение» разочаровало певицу - она называет его соревнованием «подражательной попсы» и «пошлятины.

Кончита Вурст (Австрия, 2014)

Кончита Вурст. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни один букмекер, ни один зритель не мог предположить, что бородатый мужчина, переодетый в женское платье и на каблуках, выиграет «Евровидение-2014». Но травести-артист Томас Нойвирт сделал это, спев песню Rise Like a Phoenix. Его триумф стал вторым (после Даны Интернэшнл) этапом легализации ЛГБТ-фриков в шоу. Да и в Европе тоже. Теперь именно Кончиту считают символом конкурса. В Австрии артист стал суперзвездой: назаключал кучу дорогих контрактов, выиграл массу музыкальных наград и в 2017 году заявил, что «Кончита выполнила задачу», поэтому отправится пылиться в шкаф. Через год Томас выпустил альбом с симфоническим оркестром и признался, что живет с ВИЧ. Поняв, что сам по себе он никому не интересен, Нойвирт воскресил образ Кончиты, в котором продолжает делать фотосессии (стринги, лифчик) и выкладывать их в Инстаграм.

Джонни Логан (Ирландия, 1980 и 1987)

Единственный, кто выиграл «Евровидение» дважды, - Джонни Логан. Через некоторое время он помог взять конкурс землячке Линде Мартин, написав в 1992 году победную песню Why Me, за что получил прозвище «Мистер «Евровидение». Пожалуй, это самая большая регалия.

Ирландец Джонни Логан дважды стал победителем "Евровидения". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Логан гастролировал в основном по Германии и Скандинавии, выпустил почти два десятка альбомов (кто знает хоть одну песню?), оказывался на вершине чартов, в 90-е имел большие проблемы с алкоголем после смерти отца, играл в мюзиклах и вел собственное шоу на Би-би-си. Сейчас артисту 67 лет, он полностью седой, работает в Германии: живет в Эшборне, а пишет музыку на репетиционной базе в Мюнхене.

Сейчас артисту Джонни Логану 67, он живет и пишет новые песни в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лорин (Швеция, 2012)

Хит певицы Лорин Euphoria и сегодня крутят на радио. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Песня Euphoria вокалистки марокканско-берберского происхождения Лорин Зинеб Нора Талхауи (или просто Лорин) - одна из немногих безоговорочно запоминающихся композиций конкурса, которую и сейчас можно услышать на радио. Однако после победы в шоу кавалькаду хитов, как земляки из «АББА», девушка не выдала. Зато некоторое время после успеха в конкурсе гастролировала по Европе и теперь активно ведет общественную и околополитическую деятельность (встречается с заключенными разных стран). Последний сингл у Лорин, которую Филипп Киркоров назвал «шведской ведьмой», вышел 6 лет назад.

Дана Интернэшнл (Израиль, 1998)

Дана Интернэшнл победила на конкурсе 1998 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Открытый ЛГБТ-марш на «Евровидении» начался с этой певицы. Израильтянка не постеснялась заявить о том, что она - трансгендер (при рождении - мальчик Шарон Коэн). Стоит ли удивляться, что победу отдали такой смелой артистке. Дана Интернэшнл победила с песней Diva, которую российский человек знает по перепевке Филиппа Киркорова «Вива ла Дива». Громкий манифест крутую карьеру не запустил. Да, альбом Diva распродали тиражом более 400 тысяч экземпляров, но до сих пор это самая известная песня артистки. В 2011 году певица вновь снова вернулась на «Евровидение», но провалила полуфинал. Сейчас Дана занимается фем-активизмом и проблемами домашнего насилия.

Сальвадор Собрал (Португалия, 2017)

Сальвадор Собрал одержал победу в конкурсе 2017-го года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Застенчивый и не кривляющийся парень на сцене «Евровидения» - большая редкость. Он пел песню, которую написала сестра, на родном португальском без бэк-вокалистов и спецэффектов. И выиграл. Чудо? Увы, нет. Грамотный маркетинг и драматургия. Собрал сразу заявил, что имеет серьезные проблемы со здоровьем - с детства он страдает пороком сердца, ему был необходим донор для пересадки как можно скорее. Стоит ли удивляться, что песня Amar Pelos Dois про сердце, которое все выдержит и сможет любить за двоих, принесла ему победу с рекордным количеством баллов (758) за всю историю конкурса. В 2017 году артисту успешно провели операцию на сердце, он вернулся к творчеству. У него вышел альбом под названием Paris, Lisboa.