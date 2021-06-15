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15 июня 2021 12:00

Москвич соврал о подготовке теракта, чтобы отомстить админу сообщества за "бан"

План мести мужчина вынашивал несколько месяцев
Наталия ЕРОШКИНА
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План мести мужчина вынашивал несколько месяцев

План мести мужчина вынашивал несколько месяцев

Фото: Shutterstock

Эта история началась ещё в апреле, тогда 40-летний житель столицы Евгений (имя изменено) наткнулся в одной из групп в социальных сетях на обсуждение новости и Рамиле Шамсутдинове, застрелившем 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Евгений не смог пройти мимо и вступил в ожесточённую дискуссию в комментариях под новостью. Москвич, не лез за словом в карман, не подбирая выражений, он осуждал поступок Шамсутдинова.

За форму выражения своих мыслей мужчина получил замечание от администратора группы по имени Дмитрий. Но отступать Евгений не собирался, теперь объектом его агрессии стал и сам администратор. Обстановка в комментариях накалялась. В какой-то момент после нескольких предупреждений страницу Евгения просто заблокировали в этом сообществе.

Но у москвича была запасная, с неё он продолжил писать комментарии, но тон своих посланий на всякий случай немного изменил. Прошло несколько месяцев, в один из вечеров, выпивая у себя на кухне, москвич вспомнил, что затаил обиду на таинственного администратора группы. Евгений открыл его страницу и немного изучил информацию об оппоненте, узнал какая у него машина и в каком городе он проживает. У мужчины созрел план мести. Он взял телефон и набрал "112".

— Поступило сообщение от 40-летнего мужчины о том, что его знакомый едет из Воронежа на автомобиле Тойота, при себе имеет гранаты, и угрожает всех взорвать, — сообщил источник kp.ru

Но держать интригу Евгений долго не смог, он тут же признался диспетчеру, что всё это неправда, и он придумал эту историю, чтобы отомстить человеку из интернета. Но шутку не оценили, теперь по факту ложного сообщения проводится проверка.

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