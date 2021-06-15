Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды15 июня 2021 13:02

"Зарабатывали по три копейки": Анна Семенович объяснила, почему ушла из группы "Блестящие"

Когда другие звезды имели процент от гонораров, солистки популярного коллектива получали по 50 долларов за концерт
Елена ПЕТРОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Певица Анна Семенович.

Певица Анна Семенович.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович, которую до сих пор именуют экс-"блестящей", ушла из группы еще в 2007 году после четырех лет на сцене. Коллектив дал ей мощный старт в шоу-бизнесе, при этом, по признанию певицы, будучи суперпопулярны, солистки вовсе не купались в роскоши. Так, первые три месяца новичок Семенович и вовсе пела бесплатно - это, мол, испытательный срок.

- В группе я зарабатывала, конечно, смешные деньги. К счастью, тогда у меня был длительный роман с обеспеченным мужчиной, и в финансовом плане все было стабильно, - рассказала Анна в интервью Василию Конову на его YouTube-канале. - Мы получали по 50 долларов за концерт, хотя за наше участие в корпоративе заказчики платили по 20-30 тысяч долларов. Все остальное забирали продюсеры, это был их успешный бизнес. При этом, девочки, которые пришли в группу раньше меня, имели ставку больше. Я всегда возмущалась: ну ладно первый год новичок получает мало, но спустя несколько лет в коллективе..? Я ведь также пела, летала на гастроли, все делала честно.

Анна Семенович (слева) в составе "Блестящих". Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Анна Семенович (слева) в составе "Блестящих". Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

По словам артистки, некоторым солисткам даже не хватало денег, чтобы снять квартиру в центре Москвы - приходилось арендовать где-то на окраине столицы. Не говоря уже о том, что девочкам нужно было наряжаться для публичных выходов и всегда хорошо выглядеть.

- Именно эта несправедливость стала толчком к моей сольной карьере. Ведь есть рынок, есть цена. Другие поп-группы - "Фабрика", "Hi-Fi", "ВИА Гра" - зарабатывали приличные деньги: все, кроме нас, получали проценты от общего сбора, - объяснила певица. - Поэтому в какой-то момент я пришла на собрание к продюсерам и сказала: "А не хотите ли вы поднять нам зарплаты, чтобы не платить по три копейки?". Не захотели. Тогда я решила, что придется уйти: закончился этап, в котором я готова была работать за эти суммы.

Даже в предновогодний чес, когда "Блестящие" давали по девять концертов в день, как заверила артистка, их оклад не превышал те самые 50 долларов. Исключение составляла лишь новогодняя ночь: за шоу под бой курантов участницам платили двойную ставку, то есть 100 у.е. К счастью, те времена давно позади: сейчас самая пышногрудая звезда нашего шоу-бизнеса наконец довольна своим доходом как певица, радио- и телеведущая.

- Если бы нам предложили воссоединение, я бы запросила минимум по 500 тысяч каждой за один концерт: отбила бы все, что мы в свое время недополучили, - категорично заявила Семенович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ничего не зарабатывают": Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей

После романов с банкирами и дорогих подарков певица привыкла к роскошному образу жизни (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАнна Семенович: досье KP.RU