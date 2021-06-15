Режиссер и идеолог Little Big Алина Пязок: «У меня с Ильичом — никогда и ничего, нет. Мы же друзья»

Именно этой девушке нужно приписывать как минимум половину доли в сумасшедшем успехе группы Little Big, участниках «Евровидения-2020» Фото: www.youtube.com

Именно этой девушке нужно приписывать как минимум половину доли в сумасшедшем успехе группы Little Big, участниках «Евровидения-2020». Ведь именно Алина Пязок не просто снимает клипы, но и придумывает их концепции, ищет деньги на съемки и даже диктует Софье Таюрской, как именно нужно сесть в кадре во время разговора с Ксенией Собчак. В интервью Екатерине Гордеевой серый кардинал Little Big Алина Пязок открыла глаза на многие процессы, происходящие внутри коллектива.

ПРО СОЗДАНИЕ ГРУППЫ И КЛИПОВ

«Мы давно хотели сделать что-то классное вместе с Ильей. Встретились — и решили сделать группу. Мне хотелось визуально показать коллектив, всегда верила в талант Ильича. (в кадре появляется Софья Таюрская и обозначает настоящую должность Пязок: «Алкомать!» Илья Прусикин добавляет: «Чем она занимается в группе? Да кто знает. Мы просто делаем, чтобы было по приколу»). Все начиналось, как шутка. Мы решили пошутить на 1 апреля — сделать вот такой коллектив. Мы сняли клип Harlem Shake, который был тогда популярен, а потом решили, что сделать группу было бы тоже здорово. Клипы мы снимаем вместе с Ильичом, очень сильно любим импровизировать. Вместо раскадровки делаем pre-shoot: зовем домой 10 друзей, раздаем каждому по роли и разыгрываем, как это примерно будет выглядеть».

Фото: www.youtube.com

ПРО «ЕВРОВИДЕНИЕ-2021»

«Когда был отбор на «Евровидение», Илья говорил, что мы не хотим соревноваться сами с собой (в 2020 году группа выпустила клип UNO с песней для конкурса и набрала им 206 миллионов просмотров). Хочется ли, чтобы нас знали на западе и в частности в Америке? Да. Интересно иметь такую ачивку (сленговое выражение геймеров — от achievements, «достижения»): первое место в чарте Billboard, почему бы нет? Это хорошо»

ПРО ДВОРЕЦ ГРУППЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Теперь у меня есть свой кабинет, переговорная. Но к этому надо было прийти. До этого 8 лет назад мы скидывались на гречку. У нас была банка с деньгами, мы скидывали туда мелочь. А когда все это заканчивалось, мы высыпали мелочь на стол и покупали на нее гречку. Жили вчетвером: Илья (Прусикин), Эльдар (Джарахов), Ира (Смелая, бывшая жена Ильича) и я. Когда не хватало денег, мы кормили друг друга. А теперь: здравствуйте! (показывает дворец). Гречу едим до сих пор — это вкусно и полезно. Типа мы русские»

Фото: www.youtube.com

ПРО ТАТУ

«Я пришла к талантливому татуировщику, к которому ходил Ильич, и сказала: «Давай ты набьешь мне, что хочешь и где хочешь». Он набил мне операторскую камеру. А на другой руке сделала мишку — как у Ильича. У нас парные татуировки. Нас считали парой? Серьезно? Ни разу не слышала. Мы, на самом деле, очень близкие друзья. У меня с Ильичом никогда и ничего, нет. Много раз снимали дом, жили вместе. Мы такая коммуна»

Фото: www.youtube.com

ПРО СЪЕМКИ ПОРНО

«Мне всегда было интересно попробовать что-то новое. И мой куратор на фотофакультете рассказывала мне про фотоисторию «порно без порно» и добавила, что если предложат снимать порно — иди. Я была в Чехии (европейской столице порно) и у меня был знакомый, который предложил: «Не хочешь попробовать?». Я такая: «Why not?». Скажу так, что я несколько раз даже это делала [снимала]. Мне было 19 лет и не так много опыта. В первую очередь надо побороть смущение. На площадке были разные люди: кто-то приходил туда из интереса, кто-то потому что было не так много способов найти себе девушку. Это делалось на коленке: русские ребята искали русских ребят в другом городе. Сценарии создавались на площадке, концовка обычно никого не волновала. Главное, чтобы все получилось, и дело было сделано. Желательно на лицо»

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