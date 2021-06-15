Леонид Слуцкий - о встрече Путина с Байденом: Мы уверены в своём президенте, он сумеет зарядить конструктивным подходом самого непростого собеседника

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Комитета Госдумы по международным делам в беседе с корреспондентами КП дал оценку начинающейся встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. Леонид Слуцкий считает положительным фактором, влияющим на международную обстановку, уже сам факт встречи глав крупнейших субъектов международных отношений.

- Учитывая настрой нашего президента на конструктив вне зависимости от предыстории, весьма непростой, данного саммита и то, что мы находимся, безусловно, в низшей точке траектории двухсторонних отношений за весь их период, есть, уверен, серьезный шанс перезагрузки двусторонней повестки дня по столь важным вопросам, как стратегическое ядерное сдерживание, совместное противостояние пандемии COVID-19. И, например, по мирному освоению космоса.

Леонид Слуцкий отметил точки, по которым, по его мнению, компромиссов не может быть:

- Что касается в целом взаимопонимания, например, по Украине, некоторым другим вопросам, где есть элемент противоположных оценок того, что происходит, еще с тех пор, как Джо Байден в качестве вице-президента управлял Украиной в «ручном режиме», я считал бы, что здесь сложно будет прийти к единой позиции. Но и нет такой задачи. Мы не ожидаем, подчеркну, чего-то волшебного. Мы ожидаем некоей сверки часов, некой химии в отношениях. Президенты должны друг друга почувствовать, президента должны почувствовать свою совместную ответственность за построение без лишней патетики мирной и стабильной мировой архитектуры нынешнего столетия.

Однако глава Комитета Госдумы по международным делам не исключил возможности для двух президентов найти и области соприкосновения:

- Думаю, что у нас есть неплохая возможность прийти к единому пониманию, по крайней мере, по части составляющих таких непростых досье, как Сирия, Ливия, Афганистан. И, в принципе, вместе с тем, что я уже назвал, этого более чем достаточно для первой встречи. Не будем ничего предвосхищать, однако в случае, если президентам удастся хотя бы, если позволите так выразиться, нащупать тенденцию к конструктиву по части вопросов двусторонней международной повестки дня – это уже дает возможность продвинуть российско-американские отношения на качественно более высокую орбиту. И уверен, что на этой орбите, на таком новом уровне двусторонних отношений может быть в полной мере задействован, в том числе, и ресурс парламентской дипломатии. Не исключаю возобновления формата работы Дума – Конгресс. Я думаю, что он может быть, если проявится добрая воля обеих сторон, возобновлен уже в самом ближайшем будущем и в полной мере перезапущен после формирования нового состава Государственной Думы, что произойдет в самое ближайшее время, как мы знаем. ( Очередные выборы депутатского корпуса российского парламента пройдут 19 сентября текущего года. – авт.)

- Давайте пожелаем успехов предстоящему саммиту, - сказал Леонид Слуцкий. - Он реальным образом может сдвинуть с мертвой точки и вернуть к здравому смыслу, по крайней мере, часть тех вопросов, которые уже последние несколько лет терпеливо ждут своего разрешения. В числе тем, которые могут быть обсуждены и продвинуты к некоему совместному конструктиву, я считаю возвращение в ядерную сделку и совместный план действий СВПД по Ирану. Думаю, что многие вопросы в ходе саммита будут обсуждены и получат свое серьезное продвижение вперед самым конкретным образом. В этом нет какой-то патетики, с другой стороны, нет какой-то утопии. Просто мы уверены в своем президенте. И в том, что он сумеет зарядить конструктивным подходом, тем более, в ходе живого общения, самого непростого собеседника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Коротич, экс-главред «Огонька»: Не дай Бог Байден начнет читать нотации Путину

Знаменитый писатель и журналист, 10 лет проживший в США, - о предстоящей встрече президентов России и США (подробнее)

Будет ли «оттепель» после встречи Путина и Байдена

Вместе с политологами разбираемся, начнется ли разрядка после разговора президентов России и США (подробнее)