Москвичка 10 лет ездила по поддельным правам и узнала о фальшивке, только когда пришла менять их на новые

Кто выдал профессору академии МЧС поддельный документ, предстоит выяснить следователям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курьезный случай произошел в одном из отделений ГИБДД в Москве, куда пришла 66-летняя Мария М.*, профессор одного из столичных вузов. Женщина хотела обменять свои водительские удостоверения на новые, поскольку подошел десятилетний срок годности и действия прав должно было истечь в июле этого года.

Мария Петровна заполнила все необходимые заявления и передала их сотрудникам ГИБДД вместе со своими водительскими удостоверениями. Когда полицейские стали проверять права Марии по базам, выяснилось, что водительского удостоверения с таким номером не существует. Удивленные оперативники доставили не менее удивленную 66-летнюю профессора в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Была проведена экспертиза, которая показала, что водительское удостоверение, предоставленное 66-летней профессором Марией М.*, является подделкой и отличается от образца Госзнака. Номер предоставленного удостоверения в базе не числится, а сам документ напечатан с нарушениями.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Кто и каким образом выдал профессору академии МЧС поддельный документ, с которым она десять лет водила автомобиль - предстоит выяснить следователям, как и то, почему рядовые сотрудники на постах ГИБДД за все эти годы ни разу не заподозрили, что водитель пользуется подделкой. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ - Подделка, изготовление или оборот поддельных документов.

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