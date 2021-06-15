Семью Шойгу ждет пополнение

Ксения Шойгу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения подтвердила в интервью Esquire, что ждет ребенка. Впрочем, отвечал на вопрос журналиста "вы ожидаете пополнения, это будущий олимпийский чемпион по триатлону?" не она, а ее спутник.

Ксения переадресовала вопрос бывшему чемпиону России по легкой атлетике Алексею Столярову, который сейчас больше известен как бизнесмен и блогер-миллионник.

- Это был совершенно обычный вечер, и вдруг такая новость. Я переспросил, конечно же. Но был абсолютно счастлив. Это огромная мотивация. У нас будет девочка, поэтому профессиональной спортсменкой становиться ей не обязательно. Но и у Ксении, и у меня уже очень много планов, как мы будем проводить время вместе. Конечно, все наши друзья и близкие очень ждут этого человечка, чтобы срочно начать им заниматься, - ответил тот на вопрос.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Планы Ксении и Алексея не ограничиваются воспитанием ребенка. Они увлечены идеей развития триатлона в России (Ксения была недавно избрана на пост президента Федерации триатлона России).

Сам Столяров познакомился с Ксенией во время интервью в 2019 году, когда снимал ролик про "Гонку героев" в которой участвовала Ксения, хотя сам из семьи сотрудника МЧС России. Его отец был заместителем начальника пожарной безопасности по Ленинградской области.

- Это был апрель 2019 года. Я снимал ролик про "Гонку героев" и брал интервью у Ксении. Вообще сначала я отказался. Дело в том, что мой отец был заместителем начальника пожарной безопасности по Ленинградской области, так что фамилию Шойгу мы знали не понаслышке. Естественно, когда мне предложили взять интервью и скинули фамилию, - рассказал Столяров изданию.

Кстати, старшая дочь Сергея Шойгу Юлия уже подарила министру двух внуков.

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