Расширение программы маткапитала, 100% оплата больничного, пособия беременным: в «Единой России» отчитались за работу по поддержке семей с детьми

В России за последние пять лет была создана комплексная система поддержки семей с детьми, отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. 9 июня глава единороссов отчитался об исполнении перевыборной программы партии 2016 года. За эти годы «Единой России» удалось решить немало социальных вопросов, в том числе добиться введения новых льгот для родителей.

Защита семей с детьми всегда оставалась одним из приоритетов работы партии, и чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи, единороссы в течение пяти лет совершенствовала федеральное законодательство. Одним из главных достижений партии можно считать расширение программы материнского капитала: теперь выплата полагается и на первого ребенка. Кроме того, изменились условия использования этих средств. Например, сейчас материнский капитал можно направить на строительство частного дома.

- Материнский капитал увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было, - комментирует координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. - Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома.

По инициативе единороссов специально для улучшения жилищных условий многодетных семей была введена выплата в 450 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать для погашения ипотечного кредита, в том числе и льготного. По словам Ольги Окуневой, почти 700 тысяч российских семей уже воспользовались этой мерой поддержки.

«Единая Россия» добилась увеличения выплат для родителей: теперь на поддержку государства можно рассчитывать с ранних сроков беременности и практически до совершеннолетия детей. Единороссы предложили ввести новые выплаты для семей, в которых подрастают дети от трех до семи лет и от восьми до 17. Выплата на детей до 17 лет начнет действовать уже с 1 июля 2021 года. О том, что людям необходима такая помощь, в апреле говорил президент Владимир Путин в своем Послании к Федеральному собранию. «Единая Россия» оперативно внесла в законодательство необходимые поправки.

Одинокие родители теперь будут получать пособие на каждого ребенка - не менее половины прожиточного минимума, установленного в регионе. Расширен и список мер поддержки для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 1 июля, встав на учет на раннем сроке беременности, будущие мамы каждый месяц смогут получать 6350 рублей. Ввести такую помощь от государства в декабре 2020 года предложили участники Социального онлайн-форума «Единой России», и президент России поддержал их инициативу.

Единороссы помогли не только увеличить материальные выплаты для родителей, но и усовершенствовать действующие нормы. Например, женщины в декретном отпуске теперь смогут получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации, как это было раньше. У многодетных семей появилась возможность выбирать время отпуска в удобный для них период. Еще одна важная льгота, касающаяся летнего отдыха - родителям вернут половину стоимости путевок в детские лагеря. Кроме того, семьи с двумя и более детьми смогут отдавать их в одну школу или детсад независимо от места прописки.

Усовершенствована и система защиты детей. В мае Госдума приняла закон, разрешающий искать пропавших детей по геолокации их мобильных телефонов. Кроме того, введен штраф, принятие которого долго добивалась общественность. Теперь водителей общественного транспорта начнут штрафовать за высадку детей из общественного транспорта, если те не оплатили проезд и следуют без сопровождения взрослых.

Существенную поддержку получили и родители, оставшиеся без работы. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для них увеличили в два раза - с 3375 до 6750 рублей. Вырос максимальный размер выплаты для тех, кто лишился работы во время декретного отпуска: вместо 6 тысяч рублей такие родители будут получать 13 504 рублей.

- Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, – отметила Ольга Окунева. – Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно.

Еще одна важная инициатива единороссов – стопроцентная оплата больничного листа по уходу за ребенком до семи лет. В мае Госдума внесла соответствующие поправки в закон, и теперь с 1 сентября 2021 года родители начнут получать полную оплату за тот период, пока они не работали, ухаживая за больным малышом.

Как подчеркнула председатель «Совета Матерей», победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Буцкая, вместе со всеми выплатами предложенные партией меры гарантируют семьям поддержку фактически до совершеннолетия детей.

- Для экспертов эти льготы – однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Появились выплаты для беременных и практически до 17-летнего возраста. Есть ежемесячная выплата на ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы ни сложилась сложная ситуация – семья защищена, - считает Татьяна Буцкая. - А «Единая Россия» и общественные организации совместно обеспечат информирование о льготах всех получателей.

Татьяна Буцкая напомнила, что помимо федеральных льгот в российских регионах действуют еще и собственные меры поддержки для семей с детьми. Все это создает надежную «подушку безопасности» для молодых и многодетных родителей.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 9 июня не только рассказал об итогах работы партии за пять лет, но и дал старт отчетной кампании по всей стране. До 10 июля депутаты всех уровней, а также секретари региональных отделений «Единой России» встретятся с избирателями и отчитаются о своей работе за пятилетний период. Дмитрий Медведев подчеркнул: за пять лет предвыборная программа «Единой России» не потеряла своей актуальности и была полностью выполнена. Многие ее направления найдут отражение в новой программе единороссов, и работа над социальными вопросами будет продолжена.