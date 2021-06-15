Сотрудницу МИДа, укравшую почти миллион долларов из валютной кассы, отправили в колонию на пять лет

По подозрению в хищении была задержана 49-летняя Наталья Агальцова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во вторник, 15 июля 2021, Пресненский суд Москвы поставил точку в наделавшем немало шума уголовном деле о похищении валюты из здания МИДа. Напомним, почти миллион долларов пропал из высотки на Смоленской площади летом 2019-го года.

Руководство МИДа, недосчитавшись денег в валютной кассе, сразу обратилось в полицию. Спустя сутки по подозрению в хищении была задержана 49-летняя Наталья Агальцова, которая больше пяти лет проработала в Министерстве Иностранных дел в должности ведущего эксперта валютно-финансового департамента. Как выяснилось, деньги дама вынесла с обычной сумочке, а вот потратить их планировала на отдых заграницей со своим молодым любовником. Изначально мужчину, который на 20 лет моложе Агальцовой, подозревали в организации преступления. Но улик против него не нашлось.

Сама Агальцова вину признала еще на стадии следствия. В суде она тоже раскаялась в содеянном. Адвокаты просили для нее уголовное наказание: ссылались на отсутствие судимостей, плохое состояние здоровья и целый букет хронических болезней. Но эта тактика не сработала.

- Агальцова признана виновной. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Но это еще не все. Осужденной придется компенсировать ущерб МИДу. Часть суммы она уже вернула на стадии следствия – осталось выплатить всего ничего – 67 миллионов 461 тысяч 217 рублей и 48 копеек.

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