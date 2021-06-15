В России перестали разыскивать Тихановскую

В МВД РФ объяснили исключение белорусской оппозиционерки из базы разыскиваемых лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД России сообщили, что Светлана Тихановская, которая объявлена Белоруссией в международный розыск по статье "призывы к действиям, направленным на вред нацбезопасности", исключена из базы данных разыскиваемых в РФ. Это было сделано на основании решения инициатора розыска — Белоруссии.

- Похоже, что в Белоруссии не желают, чтобы инициатором розыска выступало любое другое государство. Тихановская - ее (Белоруссии, - ред.) внутреннее дело с которым она желает разобраться самостоятельно, - говорят в правоохранительных органах РФ.

Ранее, 7 октября, фамилия Тихановской появилась в базе розыска России согласно договора о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно ему, если подозреваемого в преступлении объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране. Но в мае Тихановская не нашла свою фамилию в базе разыскиваемых в России.

Означает ли это, что ей можно безнаказанно появиться в нашей стране?

Нет, конечно. Как только она пересечет границу с Россией, ее тут же передадут Белоруссии, как инициатору международного розыска в рамках договора Союзного государства. В Белоруссии ей грозит до 5 лет лишения свободы.