Не стояла на ногах, тащил охранник: певице МакSим стало плохо на концерте

Певица МакSим на церемонии вручения наград "Золотой граммофон", 2019 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певице МакSим, не так давно вернувшаяся на сцену после долгой болезни, оказалась в центре внимания после выступления в Казани. Артистка не стояла на ногах и со сцены под руки ее вела охрана. Поклонники в ужасе начали бить тревогу.

Певица МакSим в минувшие выходные выступила в Казани. Сам концерт прошел хорошо. Но после шоу очевидцы стали делиться, что исполнительницу якобы под руки уводила за кулисы охрана. Мол, вокалистка еле держалась на ногах.

Перепуганные фанаты заподозрили, что певица вновь вернулась к пагубной привычке. Ведь долгое время Марина боролась с алкогольной зависимостью. Но организаторы мероприятия заверили, что МакSим была абсолютно трезвой и выступила отлично.

А спустя сутки ситуацию прояснила и сама артистка. Она рассказала, что сильно заболела. У нее поднялась температура под 40 градусов. Недомогание, видимо, и стало причиной того, что исполнительнице стало плохо на концерте. При этом звезда нашла в себе силы выйти на сцену и отработать программу.

Напомним, 37-летняя певица в 2019 году попала в серьезную аварию и долго лечилась. В период восстановления МакSим вела малоподвижный образ жизни и принимала различные препараты, что не лучшим образом сказалось на ее внешнем виде. Звезда эстрады поправилась на 15 килограммов, а ее лицо сильно опухло.

Кроме этого, из-за сильных переживаний знаменитость пристрастилась к алкоголю и заявила о том, что была буквально между жизнью и смертью из-за своей пагубной привычки. "Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать. Я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями", - шокировала она признанием Бориса Корчевникова.

По ее словам, она два раза попадала в реанимацию. Ее еле откачали. Вокалистке особенно запомнилась бессонная ночь с другими пациентами, которые умерли на ее глазах. "Я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня. Я видела, как люди умирают. На самом деле это происходит совсем не романтично, это страшно. Но даже это меня не испугало, я продолжила пить. Делала это чаще всего одна", - откровенничала красавица.