В ФСБ обсудили профилактику терроризма в школах

Глава ФСБ РФ Александр Бортников во время совещания. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание, на котором рассмотрены актуальные вопросы деятельности федеральных и региональных органов власти по профилактике терроризма в сфере образования и молодежной среде.

На мероприятие члены НАК пригласили полномочных представителей президента России в федеральных округах, руководителей федеральных органов исполнительной власти, представителей правоохранительных органов и специальных служб, а также руководителей Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и Росмолодежи.

В ходе заседания была подчеркнута опасность влияния на учащихся образовательных организаций радикальных идей, оправдывающих совершение в отношении учеников и преподавателей насильственных действий, в том числе массовых убийств.

Члены НАК предложили на заседании комплекс мер, направленных на совершенствование антитеррористических комиссий. В частности в них отмечена "необходимость особое внимание уделить индивидуальной профилактической работе с лицами, подверженными или уже попавшими под влияние идеологии терроризма".

В своем выступлении председатель НАК обратил внимание на исходящие от международных террористических организаций "угрозы распространения среди молодежи идеологии терроризма и ее вовлечения в террористическую деятельность".

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