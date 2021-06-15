Школьные выпускные не отменят, а в парке «Патриот» откроется госпиталь

Медицинский сотрудник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Московской области из-за роста заболеваемости коронавирусом и увеличения госпитализаций разворачивают дополнительные койки для инфекционных больных. Уже подготовлено около 2000 мест. В ближайшее время вновь заработает госпиталь в парке «Патриот». Сейчас в павильоне ведутся подготовительные работы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Наша главная задача – поддержать здравоохранение и приостановить рост заболеваемости, чтобы сохранить жизни, - сказал губернатор Андрей Воробьев.

Напомним, что в регионе с 15 июня ввели ряд ограничительных мер. В общественных местах в обязательном порядке нужно находиться в маске. В магазинах, аптеках, транспорте, такси действует строгое правило «находиться только в маске» - ограничение действует до 20 июня. Контролировать соблюдение антиковидных мер будут сотрудники полиции, Росгвардии и инспекторы ДПС. Штрафы от 1000 до 50 000 рублей.

- На работе также нужно будет носить маску. Исключение — переболевшие и привитые, - сообщили в пресс-службе Правительства Московской области.

Из-за коронавирусной инфекции в Подмосковье вступил в силу запрет на массовые мероприятия до 15 июля.

- В течение месяца никаких массовых мероприятий на территории Подмосковья не будет. При этом парки продолжают функционировать, экономика региона также работает, — уточнил Андрей Воробьев.

Школьные выпускные отменять не будут, поэтому классы могут подготавливаться к ним – провести в школе или на свежем воздухе.

- В настоящее время важна вакцинация населения. В Московской области мы запустили акцию для тех, кто сделает прививку от коронавирусной инфекции. Победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая пролетарка» в Серпухове, - рассказали в пресс-службе Правительства Московской области.

Для участия в акции нужно сделать прививку с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава региона. Препарат можно выбрать любой - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».