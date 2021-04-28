Пир на весь мир!

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Но на самом деле в шашлыках все куда гораздо интереснее и разнообразнее. Видов приготовления очень много. В этом мы и поможем разобраться.

Люля-кебабы

Люля-кебаб - отличная альтернатива классическому шашлыку. Название пошло от тюркского lula - трубка и арабского kebab - жареное мясо. В целом блюдо представляет собой свиной, куриный или бараний фарш со специями, обернутый вокруг шампура. Фарш не обязательно готовить самому, крупные агрохолдинги сегодня представляют огромный выбор полуфабрикатов в виде фарша из любого мяса. Вам останется добавить к нему специи, лук и обязательно сало: оно - «закрепитель», благодаря ему колбаски на шампурах не разваливаются.

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Крылышки

Считается, что курицу испортить невозможно, но, когда дело доходит до жарки на углях, именно куриные крылышки оказываются самым «капризным» мясом. То сгорели, то сырые остались, то упали на угли. Поэтому любителям для жарки лучше выбрать решетку. Она поможет равномерно прожарить крылья, и они не упадут в костер. Также решетка подойдет и для стейков, которые на шампурах не смогут просто удержаться.

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Сочная классика

Так как шашлык - это общее название жаренных на углях продуктов, мы имеем огромное разнообразие его видов. Начнем с того, что шашлыки делятся на вегетарианские и невегетарианские. Шашлыки для вегетарианцев готовятся из овощей, грибов и прочих растительных продуктов. Если рассматривать классическое понимание этого блюда, то здесь названий не перечесть - шашлыки из мякоти баранины, телятины, свинины, курицы, баранья корейка, бараньи семечки, свиные ребрышки, куриные крылышки и ножки, шашлыки из куриной или бараньей печени, люля-кебабы, бургеры, стейки, сало или курдюк на углях. Есть два способа подготовки мяса: его режут на крупные или мелкие куски либо пропускают через мясорубку.

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Классическим шашлыком считается шашлык из свинины. Это мясо самое сочное, оно отлично и быстро жарится на шампурах, его необязательно дополнительно прокладывать жиром. Лучше всего брать шею - она почти такая же нежная, как вырезка, но менее дорогая. Кстати, у «Черкизово» уже есть свинина, подготовленная для шашлыка, - например, у них есть шашлык из свиной вырезки (самая вкусная и нежная часть туши) или шашлык «Элитный по-черкизовски», уже промаринованный. Вам останется только пожарить.

Бургеры на углях

Это блюдо стало популярным аналогом шашлыка и пришло к нам тоже из США. Для них можно выбрать уже готовый фарш в правильном сочетании, например, у «Черкизово» или «Петелинки». Главное - перед жаркой не солить, фарш охладить, а затем сформировать котлеты, например, с помощью кулинарного кольца. Жарить нужно на довольно горячих углях, выложив на решетку. В процессе жарки не надо давить на бургеры лопаткой, протыкать их ножом, пытаясь понять степень готовности.

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Барбекю

Барбекю - это слово с несколькими значениями. Так называют и метод приготовления мяса над углями при температуре 100 - 120 оС, и оборудование, необходимое для готовки этим методом, и пикник - американский аналог традиции выезда «на шашлыки». В гастрономическом плане для барбекю главный принцип по-английски звучит как slow-n-low, то есть «медленно и при низкой температуре». Мясо должно не жариться, а томиться.

За право называться родиной барбекю долгие годы сражаются разные страны: США, Италия, Франция. Так, например, французы уверены, что само слово раньше состояло из двух частей - Barbe à queue, что означает «от бороды до хвоста», и несколько веков назад моряки, отправляясь в плавание, брали на борт коз, которых потом зажаривали на большом вертеле целиком.

Хотите сочную свиную грудинку - будьте готовы потратить на это полдня.