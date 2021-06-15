Отцам-одиночкам в России начнут выдавать папкапитал

Для получения семейного капитала одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство труда и социальной защиты России выступило с законодательной инициативой введения отцовского капитала — аналога материнского. Впрочем, претендовать на него смогут лишь немногие. Получить сертификат на единовременную выплату смогут отцы, которые в одиночку растят детей в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав. Напомним, с 15 апреля 2020 года в семьях, где мать является гражданкой России, маткапитал назначается автоматически, сразу после рождения ребенка.

Государственная выплата за первого ребенка сейчас составляет 483 тысячи рублей, а на второго и последующих - 639 тысяч рублей. Для получения семейного капитала одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов похвалил эту инициативу в беседе с kp.ru и назвал ее восстановлением справедливости.

- Странно, что этого не ввели раньше, - удивляется экономист. - Во-первых, в соответствии с Семейным кодексом у нас права родителей одинаковы. Во-вторых, часто бывают случаи, когда отцы самостоятельно растят детей, при этом матери отказываются от воспитания. В Трудовом и Семейном кодексах права мужчины и женщины, воспитывающих ребенка, одинаковы. Маткапитал изначально задумывался как преференция женщине, которая, родив второго, теряет трудовой стаж, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет вне рынка труда. Понятно, что жизнь намного богаче. И бывают всякие ситуации. Чтобы уравнять всех детей в правах, справедливо вводят новое правило.