Страна, победившая ковид: В Израиле отменили обязательное ношение масок

Израиль стал фактически первой страной, в которой отменили масочный режим, введенный еще год назад в качестве борьбы с пандемией коронавируса. Фото: REUTERS

Израиль стал фактически первой страной, в которой отменили масочный режим, введенный еще год назад в качестве борьбы с пандемией коронавируса.

Перед этим с приходом лета в стране отменили систему пропусков - «зеленых» и «фиолетовых». Раньше они регламентировали допуск людей в общественные места в зависимости от наличия прививки от COVID-19. Теперь все желающие могут свободно посещать магазины, рестораны, парки, собираться в неограниченном количестве как на открытом воздухе, так и в помещении. Вдобавок, большинство предприятий и учебных заведений уже вернулись к нормальной жизни, пишет издание Times of Israel.

Возможность отменить масочный режим появилась у властей Израиля после того, как более 70% жителей страны старше 20 лет получилась две дозы вакцины против коронавируса. Отмечается, что на сегодня первый укол уже сделали более 5,4 млн человек, завершили двухэтапную вакцинацию более 5,1 млн.

Сейчас врачи начали прививать подростков в возрасте 12-15 лет.

Кроме того, в последние дни в стране наблюдается значительное снижение число новых заболевших. Теперь речь идет о единичных случаях заражения. В воскресенье Минздрав отчитался от четырех инфицированных, а за день до этого - 12.

Однако до сих пор в больницах находится 49 пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое, 36 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Правда, и это число сократилось по сравнению с 100 тяжелобольными в начале мая и 1200 пациентами в январе.

В самом начале пандемии Израиль стал одной из тех стран, кто пошел на введение супержестких ограничительных мер. Такие локдауны страна пережила три раза.

Самый жесткий случился в начале этого года, когда бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет временно «запечатан», чтобы предотвратить появление мутаций вируса и обеспечить быстрое продвижение кампании по вакцинации. Основной запрет касался передвижения: граждане не могли отходить от своих домов дальше чем на километр без уважительной причины. За нарушение - штраф в размере 500 шекелей (около 11,6 тыс. рублей).

Локдауны нанесли серьезный удар по экономике страны. Сильней всего пострадал малый бизнес, преимущественно, общепит. Небольшие предприятия были вынуждены закрыться.

На сегодня основные опасения вызывают у властей Израиля туристы. До сих пор неизвестно, сможет ли вакцина противостоять новым штаммам - индийскому, британскому и южноафриканскому. Возможно, карантинные меры все-таки сохранятся для тех путешественников, кто не прошел вакцинацию в своих странах, отметил министр здравоохранения Израиля Чези Леви. В понедельник кабмин поддержал требование для въезжающих в страну туристов предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19.

- Мы не будем снимать ограничения в аэропорту Бен-Гурион. Мы планируем продолжать проверять тех, кто возвращается в Израиль, и изолировать их, - добавил министр. - Не выявленная болезнь может вернуть коронавирус в Израиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко о введенных в Москве мерах: Не будем прививаться – так и будет продолжаться

Экс-главсанврач, депутат Госдумы, академик РАН обозревателю KP.RU Александру Гамову – о решении Сергея Собянина продлить выходные с 15 по 19 июня (подробнее)