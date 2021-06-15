Нелегальным мигрантам дали последний шанс узакониться

МВД предоставило возможность иностранцам уехать из России или урегулировать свой правовой статус до 30 сентября 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Президентом России издан Указ от 15 июня 2021 г. № 364, в соответствии с которым после 16 июня 2021 г. продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Указе отмечается, что "временные меры в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства действуют с 16 июня 2021 года до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания".

- Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию до 15 марта 2020 г. и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания, а также не покинувшим территорию нашей страны в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения, - поясняют в МВД России.

В ведомстве отмечают, к заявителям не будут применяться "меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы России и установлением запрета на въезд в Россию".

То есть, МВД России дает нелегальным мигрантам последний шанс для урегулирования своего положения.

"Названная преференция по урегулированию своего правового положения в России также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в Российской Федерации в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской принадлежности, и они не покинули территорию России в установленный срок", - говорится в заявлении МВД России.

Уже после того, как иностранцы урегулируют свой статус в стране, территориальные органы МВД России смогут рассмотреть все вопросы, связанные с оформлением "разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в России".

Тем, кто не желает урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы России до 30 сентября 2021 года.

К этому заявлению в МВД просят с вниманием отнестись и работодателей (самые большие штрафы ждут их). Они будут должны до 31 декабря 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России за разрешениями на работу иностранным гражданам. Исходя из запросов будут формироваться квоты на следующий год.

В МВД отметили, что для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 года сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. Гражданам государств-членов Евразийского экономического союза также предоставлена возможность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию до 31 декабря 2021 года.

В документе указывается, что установленные Указом временные меры, как и ранее, не распространяются на лиц, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку. Кроме того, после 16 июня 2021 года возобновляется правоприменительная практика, связанная с аннулированием ранее выданных иностранным гражданам разрешений на работу либо патентов, разрешений на временное проживание и видов на жительство. Всего перечисленного можно будет лишиться даже в случае возбуждения административной ответственности. Нарушителей общественного порядка будут выдворять из страны принудительно.

Напомним, в середине апреля МВД России потребовало от стран СНГ вывезти нелегальных мигрантов, а замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, пребывающими сейчас в России, чтобы дело не дошло до процедуры их принудительного выдворения, которое подразумевает запрет на въезд в Россию до 10 лет.