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Общество15 июня 2021 14:33

Нелегальным мигрантам дали последний шанс узакониться

МВД предоставило возможность иностранцам уехать из России или урегулировать свой правовой статус до 30 сентября 2021 года
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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МВД предоставило возможность иностранцам уехать из России или урегулировать свой правовой статус до 30 сентября 2021 года

МВД предоставило возможность иностранцам уехать из России или урегулировать свой правовой статус до 30 сентября 2021 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Президентом России издан Указ от 15 июня 2021 г. № 364, в соответствии с которым после 16 июня 2021 г. продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Указе отмечается, что "временные меры в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства действуют с 16 июня 2021 года до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания".

- Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию до 15 марта 2020 г. и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания, а также не покинувшим территорию нашей страны в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения, - поясняют в МВД России.

В ведомстве отмечают, к заявителям не будут применяться "меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы России и установлением запрета на въезд в Россию".

То есть, МВД России дает нелегальным мигрантам последний шанс для урегулирования своего положения.

"Названная преференция по урегулированию своего правового положения в России также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в Российской Федерации в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской принадлежности, и они не покинули территорию России в установленный срок", - говорится в заявлении МВД России.

Уже после того, как иностранцы урегулируют свой статус в стране, территориальные органы МВД России смогут рассмотреть все вопросы, связанные с оформлением "разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в России".

Тем, кто не желает урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы России до 30 сентября 2021 года.

К этому заявлению в МВД просят с вниманием отнестись и работодателей (самые большие штрафы ждут их). Они будут должны до 31 декабря 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России за разрешениями на работу иностранным гражданам. Исходя из запросов будут формироваться квоты на следующий год.

В МВД отметили, что для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 года сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. Гражданам государств-членов Евразийского экономического союза также предоставлена возможность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию до 31 декабря 2021 года.

В документе указывается, что установленные Указом временные меры, как и ранее, не распространяются на лиц, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку. Кроме того, после 16 июня 2021 года возобновляется правоприменительная практика, связанная с аннулированием ранее выданных иностранным гражданам разрешений на работу либо патентов, разрешений на временное проживание и видов на жительство. Всего перечисленного можно будет лишиться даже в случае возбуждения административной ответственности. Нарушителей общественного порядка будут выдворять из страны принудительно.

Напомним, в середине апреля МВД России потребовало от стран СНГ вывезти нелегальных мигрантов, а замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, пребывающими сейчас в России, чтобы дело не дошло до процедуры их принудительного выдворения, которое подразумевает запрет на въезд в Россию до 10 лет.

Общество: ВОПРОС ДНЯ