Мишустин: Миллиарды выделяем, а Кавказ и ныне там

На совещании в Пятигорске премьер задался вопросом, на что идут бюджетные деньги, выделяемые северо-кавказским республикам. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во вторник премьер Михаил Мишустин приехал в Пятигорск, чтобы провести совещание по развитию Северного Кавказа.

- Говорить буду предельно откровенно! - предупредил премьер и с порога заявил, что принятая правительством программа развития Северного Кавказа не принесла заметных результатов.

Ежегодно на развитие Северного Кавказа из федеральной казны выделяются сотни миллиардов рублей. В прошлом году сумма была рекордная - более 480 миллиардов рублей.

- Средства выделяются, но на опережающем развитии это не сказывается, - подтвердил министр экономического развития Максим Решетников.

Напротив, разрыв между Северным Кавказом и другими регионами России увеличился в экономике на 3%.

- Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и валового регионального продукта на душу населения, и важнейшего показателя - инвестиций в основной капитал. Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах - почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе – 50 копеек, - рассказал Мишустин.

И это еще полбеды. На Северном Кавказе традиционно высокая рождаемость, но при этом младенческая смертность на 29% выше, чем в целом по стране. Для молодежи в северо-кавказских республиках нет работы. Уровень безработицы в 2,5 раза превышает среднероссийский.

- Информация по безработице и уровню жизни населения требует уточнения! - заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. По его словам, половина населения на Северном Кавказе работает нелегально, не платя налоги.

Отдельно Мишустин остановился на коммунальных проблемах. Мало того, что население не спешит оплачивать коммуналку, так и оставшиеся крохи не доходят до поставщиков услуг: долг перед ними уже достиг 10 миллиардов рублей.

- Надо повышать платежную дисциплину, исключить серые схемы и откровенное воровство платежей граждан, - сказал премьер.

Как отметил Мишустин, для каждой республики Северного Кавказа должна быть разработана своя экономическая модель.

- Важно ускорить развитие Северного Кавказа, создать тут точки роста, - отметил премьер.

Сейчас правительство работает над Стратегией развития Северного Кавказа до 2035 года. Главным направлением в развитии региона Мишустин назвал туризм: это и пляжный отдых, и горнолыжка, и лечебно-оздоровительное направление. В пандемийный год на Северный Кавказ приехали отдыхать 2,5 миллиона человек. Это вдвое больше, чем годом ранее. По оценкам Минэкономразвития, к 2030 году турпоток на Северный Кавказ можно увеличить втрое, а объем частных инвестиций в 40 раз.

Еще одно направление - сельское хозяйство. На Северном Кавказе заложат 5 тысяч га новых виноградников, увеличится производство овощей и фруктов.

- Четкого прозрачного учета нет! Очень много нелегального бизнеса. Мы разрабатываем меры, а потом не видим, что сделано. Я сейчас не в претензиях, мы пытаемся договориться! - обратился Мишустин к главам северо-кавказских республик. С каждым из них премьер потом дополнительно переговорит с глаза на глаз.

И уж совсем мольбой прозвучали слова Мишустина о привлечении народа к вакцинации от коронавируса.

- Вакцинация в Северо-Кавказском округе одна из самых низких по стране. Дело даже не в планах по вакцинации, а в качестве нашей работы: кое-где она просто подзабыта, - заявил Мишустин. - Надо информировать людей. Граждане должны знать о возможностях и последствиях, которые можно ожидать от болезни.

Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, лето - наиболее благоприятный период для вакцинации. Он также напомнил, что с 1 июля в России стартует масштабная диспансеризация населения.

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