Сергей Степашин и Рамзан Кадыров призвали Байдена вспомнить о встрече на Эльбе и наладить отношения с Россией

Сергей Степашин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время торжественного открытия четырех новых многоквартирных домов, предназначенных для переселения жителей республики из аварийного жилья. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Журналист «Комсомольской правды», отправляясь в Женеву освещать встречу президентов России и США, связался с экс-премьер-министром РФ, ныне председателем Императорского Православного Палестинского Общества, председателем наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергеем Степашиным с просьбой прокомментировать предстоящее событие.

Звонок известному политику застал его в столице Чеченской республики городе Грозный, куда он прибыл по приглашению главы республики. И даже больше того – в обществе Рамзана Кадырова, которому и был задан первый вопрос, конечно же, прежде всего – о делах в самой республике.

- Рамзан Ахматович, здравствуйте, это ваш поклонник Гамов Александр.

- А, Гамов Александр, мой брат старший…

- Это вы, Рамзан Ахматович, мой старший брат. Я – ваш младший брат. Скажите, как проходит визит Сергея Вадимовича Степашина в Грозный?

- Когда Сергей Вадимович приезжает, у нас всегда бывают колоссальные изменения в лучшую сторону. Мы вместе начинали ликвидацию следов войны в республике, в городе Грозный. И когда нам нужна была помощь от федерального центра, Сергей Вадимович всегда нас поддерживал. И сейчас мы перешли от восстановления к новому строительству. И я думаю, что мы не подведем, успешно закончим программу. И люди будут жить в современных и хороших условиях.

- Сергей Вадимович приехал по линии Фонда ЖКХ, по вопросам реализации программы по ликвидации аварийного жилья? Скажите, в Чечне аварийного жилья уже нет?

- Еще есть, но в ближайшем будущем не будет.

- Сегодня приняли четыре новых дома, - включился в разговор Сергей Степашин. - Великолепные! Честно говоря, мне есть с чем сравнивать. Я всю страну проехал. Чеченцы всегда строили прекрасно. Эта республика должна стать первым субъектом России без аварийного жилья вообще. Они это заслужили. Такая возможность реальна: ресурсы есть, своя строительная компания есть. Главное – есть руководитель республики, который умеет наводить порядок. Деньги здесь не разворовывают.

- Рамзан Ахматович, Сергей Вадимович, если удастся задать вопросы главам России и США, что спросить?

- Байдену задай один вопрос, - говорит Сергей Степашин, - как у него обстановка с аварийным жильем в Нью-Йорке? Больше не надо. Достаточно. Другие вопросы ему Путин задаст.

Если что - пускай приезжает, мы ему расскажем, как этим надо заниматься.

- Если наши позиции не будут приняты, то у нас есть рычаг воздействия, - заявил Рамзан Кадыров. - Заставим с нами считаться. Россия – великая держава. И наш президент – самый лучший и сильный. По-другому не должно быть. Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны,

- А какой рычаг? Что вы имеете в виду?

- Пусть он вспомнит встречу на Эльбе… Кто встречал американцев. И наш чеченец был награжден Орденом Почетного Легиона. Поэтому пусть не забудет этого. Чтобы оставаться человеком. Не усугублять то, что натворил Трамп - на ноль свел, аннулировал наши связи. А надо дальше строить отношения с нашим государством. И нашим президентом. Дружеские и братские отношения.

- Ваши прогнозы по итогам этой встречи?.

- Я думаю, что президент наш всегда готов отстаивать интересы нашего государства. И в политической, в экономической сфере, и в области безопасности.

- Ваши пожелания слушателям радио «Комсомольская правда»? Когда вы к нам придете в эфир?

- Я всегда хочу к вам в гости, - подчеркнул глава Чеченской республики. - Слушателям хочу пожелать здоровья. Здоровье сегодня очень нужно. И не забывайте соблюдать все требования Роспотребнадзора и прививаться побольше.

- А вы-то сами привились?

- Я привился. У меня антитела есть. Я могу быть донором для любого

- Спасибо! Ждем в гости на Радио «КП»!

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